Le meneur Yam Madar va disputer la Summer League avec les Celtics

L’an dernier, lors de la Draft 2020, en plus du shooteur Aaron Nesmith, les Celtics avaient choisi deux meneurs de jeu : Payton Pritchard en 26e position, qui s’est illustré cette saison par son énergie et son culot, puis Yam Madar, plus tard, en 47e position.

L’Israélien de 20 ans n’a lui pas joué à Boston en 2020/21 puisqu’il a continué son aventure en Europe, à l’Hapoel Tel Aviv. Nommé meilleure progression de son championnat en 2020, il a confirmé en réussissant la saison la plus aboutie de sa carrière avec 17.7 points et 5.2 passes décisives de moyenne.

Si bien qu’il est désormais attendu du côté de Boston cet été, pour disputer la Summer League, entre le 8 et le 17 août, et travailler avec les Celtics, a-t-on appris dans la presse du Massachusetts.

Après le départ de Kemba Walker, les troupes d’Ime Udoka ont besoin d’un nouveau meneur de jeu titulaire, et même si Yam Madar est encore trop tendre, ce passage en ligue d’été doit surtout servir de première expérience dans le monde de la NBA, pour pourquoi pas décrocher un contrat et obtenir quelques minutes la saison prochaine.