La Summer League de Las Vegas de retour en août

La NBA se prépare petit à petit à un retour à la normale. Et alors que les salles vont retrouver de plus en plus de fans pour les playoffs, c’est le calendrier estival qui va reprendre ses habitudes.

Le Las Vegas Review-Journal annonce en effet que la NBA compte revenir à « Sin City » en août, afin d’y organiser sa Summer League. Celle-ci se tiendrait du 8 au 17 août, afin de permettre aux équipes de mettre à l’essai leurs jeunes, la Draft étant prévue le 29 juillet, mais aussi quelques joueurs intéressants en quête d’un contrat.

L’an passé, avec le contexte sanitaire et l’intersaison très écourtée, la NBA avait décidé de faire une croix sur les ligues d’été. De quoi perturber l’adaptation des rookies, plongés directement dans le grand bain.