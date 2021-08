Passé par Strasbourg, Ishmail Wainright rejoint les Raptors

À 26 ans, Ishmail Wainright va découvrir la NBA. ESPN annonce ainsi que cet ailier-fort de petite taille (1m97) a paraphé un contrat de deux ans avec les Raptors, qui le pistaient depuis plusieurs semaines. Pour l’heure, le montant de ce bail reste inconnu et on ne sait pas, non plus, si celui-ci est totalement garanti.

Ancien coéquipier de Royce O’Neale et Taurean Prince à l’université de Baylor, où il a effectué un cursus complet entre 2013 et 2017, Ishmail Wainright était ensuite parti en Allemagne, avant de rejoindre la France, et Strasbourg, courant 2020.

Et au cours de cet exercice 2020/21, il tournait justement à 11.6 points, 4.6 rebonds, 2.4 passes et 1.8 interception de moyenne, avec la SIG (48% aux tirs, 30% à 3-points et 71% aux lancers-francs).

Sur les tablettes de quelques bonnes équipes européennes, Ishmail Wainright a donc préféré tenté sa chance aux États-Unis (ou plutôt au Canada), où il devrait prendre part à la Summer League de Las Vegas, avec Toronto.

Complet, costaud physiquement et parfait joueur d’équipe, l’international ougandais aura l’occasion de se faire une place dans la rotation de Nick Nurse, au sein d’une franchise qui va devoir se reconstruire.