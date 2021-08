Les Pistons ont deux intérieurs d’expérience dans leur viseur

Outre l’intérêt des Celtics, Kelly Olynyk pourrait bien voir les Pistons se rapprocher de lui lors de la « free agency », qui commence à 00h00, nous annonce The Athletic.

La cote du Canadien n’a jamais été aussi haute après ses belles performances en fin de campagne à Houston, aux côtés de Christian Wood, et la franchise du Michigan possède la marge financière pour lui offrir un bon salaire, lui qui était payé entre 10 et 12 millions de dollars par saison depuis quatre ans.

De plus, les Pistons ont clairement besoin d’un intérieur après le départ de Mason Plumlee, envoyé à Charlotte le soir de la Draft.

C’est pourquoi HoopsHype glisse également que les Pistons vont tenter de signer Nerlens Noel. Le pivot des Knicks est libre et avec ses qualités défensives, son énergie au rebond et ses contres, il pourrait faire beaucoup de bien à cette jeune équipe, comme il l’a fait à New York avec Tom Thibodeau.