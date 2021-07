Nerlens Noel pense faire partie des meilleurs pivots défensifs

Profitant de la blessure de Mitchell Robinson, Nerlens Noel avait été propulsé dans le cinq majeur des Knicks à partir de février dernier. Très précieux pour la défense de Tom Thibodeau, il avait conclu ses 41 matches dans le cinq majeur avec des moyennes de 5.9 points, 6.9 rebonds, 2.3 contres et 1.2 interception en 27 minutes.

Il s’est donc montré sous son meilleur profil et c’était le bon moment puisqu’il aborde cette intersaison libre de tout contrat. Le pivot estime avoir franchi un cap et vise très haut.

« J’ai la sensation d’être l’un des meilleurs défenseurs de la ligue chez les intérieurs », avance-t-il pour HoopsHype. « Cette année a été différente. Je veux continuer comme ça et être un des meilleurs dans ce domaine, un des plus polyvalents. Devenir le défenseur de l’année reste un objectif, et j’espère le réussir d’ici la fin de ma carrière. Je connais mes points forts et je vais toujours m’appuyer dessus. »

Nul doute que l’impact d’un Tom Thibodeau sur le banc a aidé Nerlens Noel à évoluer à son meilleur niveau cette saison. Celui qui a été élu coach de l’année en 2021 est un entraîneur défensif, réputé pour sa dureté et sa rigueur. Forcément, un joueur qui aime défendre ne peut que s’épanouir avec l’ancien technicien de Chicago et Minnesota.

« C’était génial de jouer pour lui. Il prend son travail au sérieux. Il responsabilise les joueurs. Comme on était un jeune groupe, j’ai pu apporter mon leadership, en tant que vétéran. Le coach a apporté son expérience, son style dur, son attitude à l’équipe. Cela a vraiment aidé mon jeu, surtout défensivement, pour être agressif. »

La défense, c’est donc le principal atout de l’ancien de Philadelphie cet été pour décrocher un gros contrat dans une équipe compétitive.

« Mon objectif individuel, qui est surtout centré sur l’équipe, c’est d’aller loin en playoffs. Je n’ai jamais disputé un second tour, donc je veux passer le premier tour. Je pense que j’ai fait mes preuves. Les équipes ont vu ce que je savais faire, que je jouais dur tous les soirs. Elles ont vu que j’ai envie de gagner, que je suis là pour mes coéquipiers. Je veux aborder les meilleures années de ma carrière dès maintenant. »