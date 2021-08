Boston à la recherche de vétérans pour améliorer son banc

L’année dernière, Boston éprouvait des difficultés dès que Brad Stevens sollicitait ses remplaçants. Car entre Payton Pritchard, Romeo Langford, Aaron Nesmith, Luke Kornet ou encore Grant Williams, Boston disposait essentiellement de jeunes joueurs en sortie de banc, dont le rendement et les performances étaient fluctuants.

Les noms de Rudy Gay et Kelly Olynyk évoqués

Afin de remédier à cela, Brad Stevens explore différentes pistes. Si la prolongation de contrat d’Evan Fournier est compliquée en raison des prétentions salariales du Français, plusieurs vétérans seraient dans le viseur de la franchise du Massachussetts.

Pour commencer, Boston surveillerait Rudy Gay et un ancien de la maison : Kelly Olynyk.

À 34 ans, l’ailier des Spurs vient de terminer son contrat de 32 millions de dollars sur deux ans et s’engagera où bon lui semble cet été. Par son expérience, sa polyvalence et son adresse à 3-points (39% de réussite), il ne manquera pas de courtisans puisqu’il tournait encore en 11 points et 5 rebonds de moyenne cette saison.

La venue de Kelly Olynyk constituerait un retour pour l’actuel Rocket. Le Canadien sort de la meilleure phase de sa carrière dans le Texas avec 19 points, 8 rebonds et 4 passes de moyenne sur les 27 dernières rencontres de la saison. Très bon au tir sur cette période (54% au tir, 39% de loin et 84% aux lancers), l’ailier-fort sort lui d’un contrat à 50 millions de dollars sur 4 ans et ne se contentera pas du minimum vétéran l’année prochaine.

Un retour au bercail pour Jeff Green ?

Autre piste, qui combine expérience, polyvalence et connaissance de la franchise, celle qui mène à Jeff Green.

D’après The Boston Globe, la nouvelle direction des Celtics serait très intéressée pour faire revenir leur ancien ailier. À bientôt 35 ans (le 28 août), Jeff Green semble encore au top de sa forme. Utilisé aux postes 3, 4 et 5 chez les Nets, il était la pièce maitresse du banc de Brooklyn avec ses 11 points à quasiment 50% au tir et plus de 40% de loin.

S’il souhaite rester à Brooklyn, le dunkeur veut également être payé à sa juste valeur et vu les salaires du « Big Three », il ne reste que des miettes pour leurs coéquipiers. À Boston, il peut espérer décrocher la « mid-level exception » à 9.5 millions de dollars.

Brad Stevens l’a déjà coaché et cette relation pourrait inciter le joueur à retourner au TD Garden. De plus, le natif de Maryland retrouverait un certain Ime Udoka, qu’il a côtoyé cette année chez les Nets.