Evan Fournier trop gourmand pour les Celtics ?

Quatre-vingt millions de dollars sur quatre ans. C’est le contrat que souhaiterait parapher cet été Evan Fournier, et la balle est dans le camp des Celtics. Danny Ainge est parti, et c’est Brad Stevens qui gère ce dossier, et selon le Boston Herald, ça coince…

Même si le Français n’a pas déçu sous ses nouvelles couleurs, jouant les Lieutenants de Jayson Tatum au premier tour des playoffs, Boston estime que c’est trop cher. Une source proche des discussions a utilisé l’expression « ça ne sent pas bon » à propos des négociations.

La piste New York

C’est sans doute pour cette raison que les Celtics ont déjà recruté un plan B avec Josh Richardson, en provenance de Dallas. L’ancien arrière du Heat évolue au même poste, et même s’il n’a pas les qualités d’attaquant d’un Fournier, plus complet et plus agressif, Richardson est un meilleur défenseur, et il connaît le nouveau coach, Ime Udoka.

Par ailleurs, si les Celtics doivent casser leur tirelire, ce sera d’abord sur un meneur de jeu puisque Kemba Walker a été transféré, et qu’il n’a pas été remplacé.

Pour Fournier, ça ne signifie pas pour autant qu’il ne trouvera pas son bonheur cet été puisqu’il y aurait un intérêt commun avec les Knicks. La franchise de New York possède la plus grosse enveloppe pour recruter, et ils ont les moyens de se payer deux très bons free agents. La priorité est de trouver un très bon meneur de jeu, mais aussi de renforcer le poste 2/3 pour épauler RJ Barrett et Julius Randle en attaque. Fournier pourrait être ce joueur.