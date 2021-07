Evan Fournier intéresse beaucoup les Knicks

Après deux intersaisons bien négociées et un retour remarqué en playoffs, les Knicks sont redevenus une franchise attractive, et selon le Philadelphia Inquirer, New York va faire une offre à Evan Fournier. Le Français, bourreau de Team USA aux Jeux olympiques, a prouvé en playoffs qu’il pouvait être un très bon Lieutenant aux côtés d’un All-Star (Jayson Tatum), et il pourrait reprendre ce rôle aux côtés de Julius Randle pour épauler RJ Barrett sur les extérieurs.

Plutôt que de casser sa tirelire sur un énorme free agent comme Chris Paul ou Kawhi Leonard, la direction choisirait de miser sa grosse enveloppe sur deux, voire trois joueurs, et le quotidien rapporte que les Knicks vont aussi tenter de signer Spencer Dinwiddie, barré par James Harden et Kyrie Irving aux Nets. Le salaire du Français serait aux alentours des 18 millions de dollars, tandis que Dinwiddie exigerait un salaire de 25 millions. Les Knicks peuvent s’offrir les deux, tout en prolongeant Derrick Rose, par exemple.

Mais Nerlens Noel et Reggie Bullock sont aussi free agents, et les dirigeants devront faire des choix pour garder un effectif équilibré et adapté au basket de Tom Thibodeau, sans se mettre dans le rouge.