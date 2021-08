Kevin Durant et Breanna Stewart soudés par leur blessure au tendon d’Achille

Décidément, Kevin Durant et Breanna Stewart ne se quittent plus. Les deux stars des sélections américaines de basket partagent quantité de points communs. Leur palmarès : double champion NBA ou WNBA, MVP de la ligue, rookie de l’année, MVP d’une Coupe du monde. Mais aussi leur nombre de points depuis le début des Jeux olympiques : Kevin Durant en a inscrit 43, Breanna Stewart 41…

Néanmoins, l’élément qui soude le plus ces deux athlètes, c’est leur rupture du tendon d’Achille. La joueuse de Seattle s’était blessée en avril 2019, en finale de l’Euroleague, la star des Nets deux mois plus tard, pendant les Finals contre Toronto avec les Warriors.

« On avait une très bonne relation avant cette blessure, mais c’est quelque chose qui nous a permis de nous rapprocher, de nous surveiller mutuellement », raconte Breanna Stewart à l’AP. « On a effectué notre rééducation en même temps, on a connu les mêmes difficultés. »

« On peut se blesser gravement et continuer de s’améliorer »

Breanna Stewart n’avait alors que 24 ans, sa carrière commençait à peine. Et comme elle évoluait alors en Russie, au Dynamo Kursk, au moment de sa blessure, elle a déboursé 30 000 dollars de sa poche pour sa rééducation. Mais en 2020, elle est revenue au sommet, remportant le trophée WNBA en étant élu MVP des Finals.

« Quand on pense au tendon d’Achille, on est habitué à imaginer une fin de carrière », confie-t-elle. « Durant ou moi, on est des exemples vivants que ce n’est pas forcément le cas. On peut se blesser gravement et s’améliorer. »

Si la star de Brooklyn n’a pas remporté le titre la saison qui a suivi son retour à la compétition, Kevin Durant a tout de même rassuré sur son niveau de jeu en 2020/2021. Avec 26.9 points de moyenne en saison régulière, puis surtout 34.3 points par match en playoffs (trois rencontres à plus de 40 points), le MVP 2014 n’a rien perdu et demeure, comme Breanna Stewart, un exemple pour les sportifs qui passeront par cette étape douloureuse.

« Breanna est devenue championne après sa blessure », admire le MVP des Finals 2017 et 2018. « Elle est revenue, elle a écrasé la ligue et maintenant elle vise l’or olympique. Ça m’inspire. Beaucoup de gens sont venus me voir, alors qu’ils ne font pas de sport, pour me parler de leur blessure, de leur rupture du tendon d’Achille. Donc, c’est bizarre mais il y a comme une connexion entre les gens qui vivent cela, même quand ils ne sont pas des athlètes. »