WNBA : Seattle balaye Las Vegas, Breanna Stewart élue MVP des Finals

En avril 2019, Breanna Stewart subissait une rupture du tendon d’Achille avec le Dynamo Kursk en finale de l’Euroleague, qui l’obligeait à faire une croix sur la saison WNBA qui suivait et l’empêchait de défendre son titre outre-Atlantique. Un an et demi plus tard, la voilà néanmoins de retour au sommet, avec un deuxième titre WNBA avec le Seattle Storm, après un « sweep » des Las Vegas Aces, et un deuxième trophée de MVP des Finals.

« Je n’étais pas certaine de pouvoir revenir où j’en étais », confiait l’ailière. « Mais être ici, et jouer à ce niveau, avec tout le potentiel que ça annonce, c’est vraiment enthousiasmant et j’apprécie ce qu’on a fait cette saison. »

Avec 26 points et 4 rebonds dans ce troisième match des Finals, facilement remporté (92-59) par son équipe, Breanna Stewart a encore régné sur la partie, pour conclure des playoffs de très haut niveau. Elle finit ainsi la postseason avec 25.7 points, 7.8 rebonds et 4.0 passes décisives de moyenne.

À 26 ans, elle continue de remplir son armoire à trophées avec ces deux titres WNBA (2018, 2020) qui s’ajoutent aux quatre titres NCAA (2013-2016). MVP des Finals à chaque victoire, elle avait aussi été MOP de chaque « March Madness » gagnée avec UConn. C’est dire son impact et ça méritait bien tout le champagne englouti…

« Vous savez, je me souviens où j’étais l’année dernière lors des finales WNBA – j’étais en Caroline du Nord avec ma famille », rappelle Breanna Stewart, « et il était difficile pour moi de ne pas être bouleversée parce que je voulais faire partie de la ligue. Évidemment, je voulais être avec mon équipe et avoir la possibilité de revenir et de défendre notre titre. Pouvoir être ici, traverser tout ce que nous avons vécu en tant qu’équipe, en particulier individuellement, c’est un sentiment incroyable. Il y avait tellement d’incertitude après cette rupture du tendon d’Achille. Je ne sais pas si je suis fière de moi mais je suis fière de ce que j’ai fait… vraiment fière d’être revenue. »

Et d’avoir aussi permis à Sue Bird de remporter son quatrième titre (2004, 2010, 2018 et 2020) avec Seattle.