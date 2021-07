Les Kings protègent Terence Davis

Arrivé chez les Kings en échange d’un second tour de Draft, Terence Davis pourrait continuer l’aventure à Sacramento l’année prochaine.

D’après NBC Sports, le joueur de 24 ans a en effet reçu une « qualifying offer » à hauteur de 1,9 million de dollars. Par conséquent, il devient free agent protégé, c’est-à-dire que les Kings peuvent s’aligner sur les offres extérieures qui seront faites à l’arrière lors de la free agency, afin de le conserver.

Avec ses 16 points, 4 rebonds et 3 passes de moyenne sur les 10 derniers matchs, Terence Davis avait montré de belles choses en l’absence des deux principaux arrières de Sacramento, Tyrese Haliburton et De’Aaron Fox.

Athlétique et capable de sanctionner au large (37.3% de loin sur les dix dernières rencontres et 38% en carrière), Terence Davis a l’occasion de s’affirmer en NBA dans la capitale californienne, au relais du duo Fox-Haliburton, surtout que Buddy Hield est de plus en plus impliqué dans des rumeurs de transfert.