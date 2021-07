Lionel Hollins quitte à son tour le banc des Lakers

Après Jason Kidd, parti s’émanciper comme « head coach » du côté de Dallas, The Athletic rapporte que c’est au tour d’un autre assistant de Frank Vogel, à savoir Lionel Hollins, de quitter le staff des Lakers cet été.

Arrivé au terme de son contrat de deux ans, paraphé avec la franchise californienne en 2019, l’ancien coach des Grizzlies (1999/00, 2004/05 et 2008-13) puis des Nets (2014-16) n’a finalement pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour renouveler son bail sur le banc des « Purple & Gold ».

Aux côtés de Frank Vogel, Jason Kidd ou encore Phil Handy, Lionel Hollins s’est en tout cas refait un nom dans la ligue, après une fin de parcours compliquée en tant qu’entraîneur principal, à Memphis et à Brooklyn.

Promotion interne

En témoigne, récemment, la volonté des Blazers de le recruter afin de devenir le bras droit de Chauncey Billups. Portland étant, pour la petite histoire, l’équipe au sein de laquelle l’ancien meneur des années 1970-80 a connu la plus belle période de sa carrière de basketteur, entre 1975 et 1980. Avec, notamment, une participation au All-Star Game 1978.

Mais, à Los Angeles, malgré son absence de la « bulle » d’Orlando pour des raisons médicales, Lionel Hollins en a surtout profité pour décrocher, en 2020, son deuxième titre NBA. Le premier sur un banc, après celui glané comme joueur des Blazers, en 1977.

Quoi qu’il en soit, les Lakers ont d’ores et déjà trouvé son successeur pour la saison prochaine. Afin d’épauler Frank Vogel, en plus de Phil Handy et du nouveau venu David Fizdale, l’insider Marc Stein nous apprend ainsi que c’est Mike Penberthy qui a été choisi, ou plutôt promu, pour occuper les fonctions d’assistant des Angelenos.

Catalogué depuis deux ans en tant que spécialiste du shoot chez les « Purple & Gold », cet ancien meneur de jeu, champion avec Los Angeles en 2001 en compagnie de Kobe Bryant et Shaquille O’Neal, obtient donc là son premier vrai poste sur un banc NBA, à 46 ans.

À la veille de la Draft, et à cinq jours du début de la « free agency », le staff de Frank Vogel semble donc paré pour l’exercice 2021/22.