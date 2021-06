David Fizdale va retrouver LeBron James aux Lakers

Très proche de LeBron James depuis son passage au Heat, David Fizdale a retrouvé un emploi, et selon ESPN, ce sera aux Lakers comme assistant. Ancien bras droit d’Erik Spoelstra à l’époque des « Three Amigos », David Fizdale va remplacer Jason Kidd, parti aux Mavericks pour occuper le poste de « head coach ».

Assistant réputé lorsqu’il était à Miami, David Fizdale reste sur deux échecs, aux Grizzlies puis aux Knicks, comme entraîneur principal. Il y a quelques jours, il avait évoqué son coup de blues après son renvoi de New York.

« Je veux revenir au jeu avec mon esprit totalement axé sur le service »

« D’un point de vue mental, je n’avais jamais atteint autant le fond », avait-il déclaré. « Je pensais que le point le plus bas aurait été pendant les défaites. Mais c’était après, quand vous passez par toute cette partie « Qu’est-ce que j’aurais pu faire différemment ? Est-ce que je méritais ce travail ? » Vous pensez que vous êtes un imposteur. Vous avez l’impression d’avoir trompé ces gens. Vous êtes un escroc ».

Comme Jason Kidd avant lui, David Fizdale a aussi confié que cette mise à l’écart l’avait beaucoup fait réfléchir sur sa méthode, et qu’aujourd’hui, il est davantage focalisé sur la réussite de ses joueurs plutôt que sur la sienne.

« Je pense que je suis à présent dans une situation où je vois un but dans ce que je fais. Un but plus profond », avait-il poursuivi. « Je veux revenir au jeu avec mon esprit totalement axé sur le service, un service sans moyen pour une fin. Je n’ai jamais coaché de cette façon auparavant. Il ne s’agit plus de moi. J’entraîne pour aider ce gamin à s’améliorer, et je me fiche d’être crédité ou non. Il s’agit de passer du temps avec ce gamin et de lui fournir l’espace dont il a besoin pour s’améliorer en tant qu’homme et en tant que joueur. Et c’est tout ».