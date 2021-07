Chris Paul devrait prolonger aux Suns

Alors que son nom circule du côté des Knicks où il pourrait retrouver son ancien agent, ou aux Lakers pour évoluer aux côtés de son pote LeBron James, Chris Paul devrait finalement rester aux Suns. Selon l’Arizona Sports, sa priorité serait de rempiler aux Suns, et ça tombe bien puisque ses dirigeants souhaitent aussi le prolonger.

Pour l’instant, les deux parties n’ont pas le droit de discuter, et il faut donc attendre le 2 août prochain, date de l’ouverture du marché des transferts, pour que les négociations débutent réellement.

Par ailleurs, on ne sait toujours pas si Chris Paul a l’intention de faire jouer sa clause libératoire, et de faire une croix sur une dernière saison à 44 millions de dollars. On devrait en savoir plus d’ici la fin de semaine.

A priori, sa volonté serait d’aller chercher un dernier contrat à 100 millions de dollars sur trois ans. Vu ce qu’il a apporté aux Suns, il ne devrait pas avoir trop de problèmes à l’obtenir.