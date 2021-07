Les Pelicans et les Hornets sur Myles Turner ?

Shams Charania a donné pas mal d’indications sur ce qui se trame dans les coulisses de la NBA dans son dernier article sur The Athletic. Concernant les Pacers, le management doit gérer le cas Myles Turner. Absent lors du dernier mois de compétition, le pivot a manqué à son équipe lors du « play-in » perdu face aux Wizards.

Mais à Indianapolis, sa complémentarité avec Domantas Sabonis pose question depuis longtemps, et il faut voir ce qu’en pensera Rick Carlisle. En cas de départ, les Pelicans ainsi que les Hornets seraient sur les rangs.

Contreur le plus prolifique de la saison avec 3.4 blocks par match, Myles Turner arriverait sans doute à la place de Steven Adams en Louisiane. Il soulagerait Zion Williamson en défense tout en écartant au maximum le jeu de l’autre côté, pour laisser le phénomène des Pels s’exprimer pleinement dans les raquettes adverses.

Pour les Hornets, son arrivée sonnerait comme une nette amélioration par rapport à Cody Zeller et Bismack Biyombo. Myles Turner pourrait également profiter du jeu offensif séduisant des Hornets, avec Gordon Hayward et LaMelo Ball en chef d’orchestre pour le mettre en bonne position et profiter de ses qualités, notamment à 3-points.