Giannis Antetokounmpo : « La première fois que LeBron était en finale NBA, je ne jouais pas encore au basket »

Il y avait du beau monde en bord de terrain samedi soir dans le Footprint Center, nouveau nom de la salle des Suns, pour assister au Game 5 des Finals. Sous les panneaux, Rich Paul et sa (très probable) compagne, la chanteuse Adele. On pouvait aussi croiser Kyler Murray, Lil Wayne et Vanessa Hudgens, mais aussi, au premier rang, LeBron James.

La superstar des Lakers était là pour encourager son ami Chris Paul, et sa présence n’a évidemment pas échappé à Giannis Antetokounmpo. « C’était fou ! La première fois qu’il était en finale NBA, c’était en 2007, et je ne jouais pas encore au basket. C’est dingue quand on y pense… » a réagi le Grec en conférence de presse. « Évidemment, j’ai vu que LeBron James était là. Il était assis juste en face de notre banc. Je n’ai pas eu l’occasion de discuter avec lui, et je ne l’aurais pas fait. Ce n’est pas quelque chose que je fais. Même si c’est ma mère qui est assise près du terrain, je n’aborde pas les gens quand je joue. J’essaie de rester concentré au maximum. »

Mais il n’empêche que la présence de LeBron James l’a marqué… « Mais c’était dingue. C’est une super histoire, et non une promo. Mais la veille, j’avais regardé « Space Jam » sur HBO. Je regardais « Space Jam », et le voilà au bord du terrain… Mais d’aucune façon, je ne l’aurais abordé. »

« Je vais essayer d’être le plus discipliné possible »

Ce qui est difficile, pour quelqu’un d’aussi enthousiaste que lui, c’est donc de rester concentré au maximum. De ne plus être dans l’excitation.

« C’est difficile. Vraiment difficile. On s’est tellement donné à fond pour vivre ce moment, et c’est mardi soir. C’est difficile de ne pas anticiper… Mais c’est le moment où tu dois être le plus discipliné. C’est ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer d’être le plus discipliné possible. Ne pas être trop excité. Ne pas trop m’enflammer pour le match. Rien de tout ça. Je ne peux pas jouer le match maintenant. Le match est mardi et je ne sais pas à quelle heure… Pour l’instant, je ne peux rien y faire. Donc je n’essaie même pas d’y penser. Mais c’est très difficile de ne pas y penser. Parfois, vous dormez et vous rêvez du match.

Mais c’est le moment où nous devons être disciplinés individuellement. Moi, Khris, Coach, Jrue, Brook, tous les gars de l’équipe, nous devons être disciplinés et nous ne pouvons pas nous préoccuper de ça. On ne peut pas se préoccuper des projets pour faire la fête. Rien de tout ça, tant que ce n’est pas fait. Et c’est l’état d’esprit que je vais avoir jusqu’à mardi soir. »