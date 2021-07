LeBron James au premier rang pour soutenir son ami Chris Paul

Il y a quelques jours, dans une déclaration qui n’avait surpris personne, sur le plateau de Jimmy Kimmel, LeBron James donnait son avis sur les Finals 2021 entre les Bucks et les Suns.

« Je suis la série, oui. J’ai un cheval qui est dans la course. Son nom ? Chris Paul. C’est mon frère, on se connaît depuis le lycée. Il est le parrain de mon fils. »



Les deux stars se fréquentent depuis presque 20 ans et pour ce Game 5 si important, à Phoenix, LeBron James avait fait le déplacement pour soutenir son ami, qui a finalement connu la défaite.

« Je suis tellement fier de lui », a déclaré sur le bord du parquet le joueur des Lakers. « Il est venu me voir pour mes premières Finals (en 2007 face aux Spurs) donc c’est comme ça que je lui renvoie l’ascenseur. On est ami depuis notre arrivée dans la ligue et on sera toujours là l’un pour l’autre. »