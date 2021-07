Zach LaVine : « J’aime le jeu physique du basket FIBA »

Contraint de déclarer forfait à cause du Covid, Bradley Beal a laissé sa place à Keldon Johnson dans l’effectif de Team USA et à Zach LaVine dans le cinq majeur.

Une juste récompense pour celui qui fait partie des réelles satisfactions depuis le début de la préparation. « Tout le monde sait que je peux marquer des points » rappelait le principal intéressé lors d’une conférence de presse. « N’importe quel rôle me conviendrait. Je suis là pour aider à ramener la médaille d’or et continuer d’apprendre. »

Avant la rencontre face à l’Espagne, LaVine se disait parer à toutes les éventualités. « Peu importe le rôle ça m’ira. Si Pop (Popovich) me place dans le cinq majeur ça m’ira. Si je sors du banc comme avant et que je joue 6-7-8 minutes, ça m’ira aussi. On verra comment les choses vont évoluer. Sur les derniers jours, j’ai joué quelques minutes en tant que titulaire et d’autres en sortie de banc. »

Titulaire ou pas, l’arrière des Bulls sait ce qu’il peut apporter pour aller chercher la médaille d’or olympique. « Je pense que mon rôle est d’apporter de l’énergie, de mettre la pression sur la balle et de faire tout ce qui est nécessaire. Ils ont besoin de mes points mais aussi de mon côté facilitateur. Peu importe mon rôle, je dois montrer comment je peux influencer sur la victoire. »

Invaincu en tant que titulaire

Si son statut de remplaçant lors des deux premiers matchs l’a peut-être fait douter, LaVine s’est montré son avantage contre les Argentins. « Au premier match je voulais vraiment mettre la pression. Ils voulaient que j’essaye d’avoir un impact en défense. Au deuxième match, on a un peu fait tourner, ça arrive souvent dans les matchs amicaux et au troisième match avec l’absence de Jayson Tatum, j’ai davantage joué mon jeu. J’étais titulaire, j’avais un impact défensif tout en étant agressif de l’autre côté du parquet. »

Sa bonne passe s’est confirmée contre l’Espagne où il fut l’un des acteurs majeurs en deuxième mi-temps. Sur cette rencontre, LaVine termine avec 13 points (5/8 au tir et 3/5 à 3-points) 2 rebonds et 2 passes en 22 minutes.

Sur ses deux titularisations, l’ancien dunkeur de Minnesota a marqué 14 points (62,5% au tir, 57% de loin et 80% depuis la ligne des lancers) pris 3,5 rebonds et délivré 2,5 passes par match. Depuis son intronisation dans le cinq, Team USA est même invaincue même s’il n’y a eu que deux matchs disputés.

Le joueur se plait dans le format FIBA malgré les différences avec le jeu développé en NBA. « Le jeu NBA est beaucoup plus rapide. Il y a plus d’allers-retours mais j’aime le jeu physique du basket FIBA. C’est différent. On peut vraiment utiliser nos mains pour défendre et jouer physique. La NBA l’autorise parfois mais pas tout un match. »