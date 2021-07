Zach LaVine confirme son envol avec Team USA

Petit nouveau dans cet effectif prestigieux, Zach LaVine fait son trou au fur et à mesure. Contre les Argentins, c’est lui que Popovich a choisi de titulariser pour suppléer Jayson Tatum, absent à cause d’un genou douloureux.

Auteur de 15 points, dont un magnifique poster dunk avec la faute, LaVine a répondu présent. Egalement novice à ce niveau là, Bradley Beal aime le jeu de son coéquipier. « C’est un talent pur » reconnait le scoreur de Washington sur NBC Sports. « Il fait partie des arrières sous-estimés dans notre ligue. Tous les joueurs le savent. J’adore jouer contre lui parce que chacun connait les moves de l’autre. »

Poursuivre sa progression

Et devant son poster, le numéro 4 de cette Team USA a apprécié le spectacle. « On connait tous ses qualités athlétiques. Ça ne nous a pas surpris » ajoute l’arrière en conférence de presse. « Il nous a donné un petit coup de boost. Zach est talentueux et on sait ce qu’il est capable de faire. On veut qu’il reste agressif et continue d’être altruiste »

Devenu All-Star cette année, le meilleur joueur des Bulls confirme sa mutation en l’un des meilleurs scoreurs de la ligue. Bientôt en fin de contrat, LaVine aura l’occasion de signer un bail digne des superstars. « On veut toujours obtenir ce qu’on pense mériter. Je crois que j’essaye toujours d’être jugé par mes pairs mais ce qui compte le plus, c’est d’avoir leur respect. Être ici pour affronter ces gars est un réel honneur pour moi. »

Confiant en ses capacités, LaVine souhaite franchir un nouveau cap. Vu comme un simple dunkeur à ses débuts, l’arrière s’est transformé en scoreur complet. Désormais, lui et son équipe doivent gagner pour faire passer le joueur dans une autre dimension. « C’était génial de participer au All-Star Game mais je veux être un « winner » et je pense que tout viendra avec ce statut. Meilleur je serai, mieux mon équipe jouera et plus les récompenses individuelles arriveront. Je n’ai pas eu besoin qu’on me dise que j’avais réalisé une bonne saison pour le savoir. Je sais que je suis bon et je sais où je veux aller. »

Au contraire de son défenseur qui a pris la foudre sur ce dunk.