Zach LaVine reste confiant au sujet de sa prolongation de contrat chez les Bulls

Ce fut l’année de la confirmation pour Zach LaVine. Désormais All-Star, l’ancien scoreur des Wolves a réussi une excellente saison, notamment d’un point de vue offensif, qui lui a permis d’être convoqué avec Team USA cet été.

Avec des records en termes de points (27.4), rebonds (5.0), passes (4.9), d’adresse (50.7%), de réussite à 3-points (41.9%) ou aux lancers francs (84.9%), Zach LaVine s’est affirmé comme une machine à scorer.

C’est pourquoi lorsque les négociations de contrat vont commencer, il sera en position de force et pourra obtenir beaucoup plus que les 19.5 millions de dollars de la dernière année de son contrat, la saison prochaine (2021/22). « Concernant ma situation contractuelle, je pense que ça va dans la bonne direction. Je ne suis pas du tout inquiet à ce sujet. On devrait en parler prochainement et nous verrons ce qu’il se passe » confie le joueur sur NBC Sports.

Un contrat max quoi qu’il arrive ?

Alors qu’il lui reste une année sur son contrat de 78 millions sur quatre ans, plusieurs options sont sur la table.

Si Zach LaVine ne souhaite que le maximum, la première option serait de le prolonger tout de suite pour les Bulls. Si Chicago ne souhaite pas jouer avec le feu, le club peut ainsi lui proposer le max, à 105 millions sur quatre ans. Mais le contrat ne prendrait effet qu’à partir de la saison 2022/23.

La deuxième possibilité est la plus alléchante financièrement pour le joueur. Il attend la fin de son contrat l’été prochain pour signer un éventuel bail de 200 millions sur cinq ans dans l’Illinois.

La troisième et dernière possibilité est de renégocier le contrat dès cet été. L’augmentation salariale s’appliquerait dès la saison prochaine, sauf que le management devra dégraisser au préalable les rangs des Bulls puisque cette renégociation, qui pourrait atteindre les 195 millions sur cinq ans, devra entrer dans les limites du salary cap.