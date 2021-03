Zach LaVine n’est plus une simple bête de concours

Juillet 2020, reprise de la saison dans la bulle d’Orlando après quatre mois de pause. Dans les hôtels, 22 équipes, mais pas de Chicago à cause d’un bilan insuffisant pour espérer les playoffs. Si la déception est forcément de mise, Zach LaVine en profite pour bosser deux fois plus. Pas question d’être en congés, il décidé de mettre les bouchées doubles à l’entraînement.

« J’ai tiré profit du fait de ne pas être dans la bulle. J’ai eu beaucoup de temps pour améliorer mon jeu, pas tout non plus car d’un certain point de vue tu restes le joueur que tu es. Tu améliores juste les secteurs où tu es bon et essayes d’améliorer tes points faibles. L’été dernier, j’ai ciblé exactement les points sur lesquels je voulais travailler. »

Un été à bosser sur son jeu offensif

Avec son coach particulier Drew Hanlen, ils identifient trois domaine à améliorer : l’attaque du cercle, le jeu mi-distance et les 3-points. Car en regardant les vidéos de sa saison 2019-20, Hanlen constate que sa posture et son rythme au shoot ne sont pas bons. Si LaVine se montrait efficace au cercle (59,7%), les pourcentages baissaient drastiquement quand il s’éloignait, entre 15 et 18% aux tirs, entre le reste de la raquette et à mi-distance.

« Ce que nous avons constaté, ce n’est pas le fait qu’il ne soit pas capable de marquer. Mais il se précipitait trop, il était trop en déséquilibre » rapporte Hanlen dans USA Today. « Nous avons travaillé sur son rythme et sa posture et ça a amélioré chaque aspect de son jeu. Ça lui a permis de jouer sous contrôle et de lire le jeu. Il est capable de changer de rythme, de garder une bonne posture, d’être équilibré au moment du shoot et de garder ses capacités athlétiques pour finir ses attaques du cercle. Quand tu peux accélérer et ralentir et avoir une bonne posture avec ses capacités athlétiques, c’est presque impossible à arrêter. »

Résultat des courses, LaVine score plus efficacement puisqu’il passe de 59,7 à 67,2% dans ses attaques du cercle, de 17,7 à 44,8% dans la peinture et de 14,6% à 48,4% à mi-distance. Avec ces chiffres, l’ancien Wolve établit cette année ses records en carrière aux points (28,7), à la passe (5,1) et au rebond (5,2), le tout en marquant 52,5 % de ses tirs dont 43,5% à 3-points.

Désormais reconnu comme un des meilleurs attaquants, Zach LaVine voit bien qu’on le regarde différemment cette saison : « Une fois que tu as percé, tu obtiens le respect de tes pairs, des coachs et des médias. »

Des résultats collectifs qui suivent

Billy Donovan, avec qui il est très complice, ne peut qu’être fier de la saison de son franchise player. « Il a montré l’exemple chaque jour à l’entrainement en maintenant un très bon niveau, ce qui a permis à ses coéquipiers de jouer à un niveau élevé également. Pour lui, faire ce qu’il a fait cette année en termes de stats et de records en carrière, c’est une grande récompense vu l’investissement mis sur le terrain pour lui et pour ses coéquipiers. »

Une récompense que l’intéressé partage avec son coach. « J’essaye juste de faire ce que le jeu me donne. Billy fait un bon travail pour m’aider en ce sens. Il y a des matches où je dois porter mon équipe en mettant 40 points et il y a des matchs où je dois être un facilitateur et essayer de défendre sur le meilleur joueur adverse, faire mon maximum pour gagner et montrer ma progression en tant que joueur utile des deux côtés du terrain. »

Auréolé d’une première sélection pour le All-Star Game, LaVine a conscience de son importance dans le système des Bulls. « Cette année, je sens que j’ai eu un rôle important dans beaucoup de victoires. »

Et il faudra encore au moins ça pour que son équipe retourne en playoffs, quatre ans après sa dernière apparition.