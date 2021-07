Zach LaVine et Patrick Williams veulent profiter de leur expérience avec Team USA

Avec le départ de Bradley Beal et en attendant l’arrivée de Devin Booker pour la compétition, Zach LaVine a pris une nouvelle dimension avec Team USA. L’arrière sort en plus d’un bon match contre l’Argentine et nul doute que Gregg Popovich va attendre davantage de lui désormais.

Le All-Star des Bulls est aussi là pour apprendre avec des joueurs encore plus confirmés que lui, des stars qui ont déjà joué les playoffs, les Finals et participé à des compétitions internationales.

« Je n’ai jamais fait partie d’une culture de la gagne, donc là je veux la sentir », explique-t-il à NBC Sports quand on lui demande ce qu’il souhaite retirer de cette expérience olympique. « On est entouré de certains des meilleurs joueurs de la ligue. Chaque joueur est All-Star chaque année ou presque, ce sont les meilleurs de leurs équipes, des joueurs de niveau All-NBA. Pour moi, il n’y a rien de mieux pour apprendre, prendre les bonnes habitudes et poser des questions. C’est ce que j’essaie de ramener de tout ça. »

Passer du temps avec des joueurs comme Kevin Durant ou Draymond Green peut effectivement être précieux pour un Zach LaVine qui fut certes plus mature cette saison, mais n’a toujours pas réussi à porter Chicago vers les playoffs.

« Je parle beaucoup. Je discute avec les joueurs que j’apprécie, j’essaie de prendre des éléments de leur jeu, de leur mentalité et de les faire miens. Je ne suis pas effrayé à l’idée de poser des questions, même si je n’ai pas le plus gros CV du groupe. Ils ont connu des expériences que je n’ai pas faites. Je veux les atteindre. »

« En 2016, ça m’a permis de voir où j’en étais par rapport aux autres et j’étais très loin »

De l’autre côté de la préparation, on retrouve Patrick Williams, jeune de la « Select Team » qui s’est mis en mode « éponge » durant ces journées à Las Vegas. Un rôle de « sparring partner » que Zach LaVine connaît très bien puisqu’avant les Jeux olympiques de Rio, en 2016, il était de cette jeune formation face aux Kevin Durant, Klay Thompson, Kyle Lowry, Carmelo Anthony…

« Je suis beaucoup avec lui, je lui ai dit de profiter de cette expérience et d’essayer de tout tuer », raconte l’ancien de Minnesota. « Surtout de ne pas en faire trop, de ne pas vouloir shooter à chaque fois, ce n’est pas lui ça. Il doit montrer pourquoi il est là : c’est un incroyable athlète, un fort défenseur, un joueur complet. Moi, en 2016, ça m’a permis de voir où j’en étais par rapport aux autres et j’étais très loin. »

Comment se débrouille le rookie des Bulls depuis le début du rassemblement ?

« Il a l’air très à l’aise », confirme son coéquipier. « Il est comme tous les jeunes, il se cherche encore et essaie de progresser, on est tous passé par là. L’expérience sera son meilleur professeur. Le deuxième jour de la préparation, il a été incroyable. Il marquait et défendait, il a même contré un de mes shoots en venant de nulle part. Je ne l’ai pas vu venir. Il était très en forme. »