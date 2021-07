Kelly Oubre Jr. garde en tête les leçons de son passage aux Warriors

Si l’exercice 2020/21 de Kelly Oubre Jr. à Golden State fut des plus mitigés, entre son irrégularité dans les performances, ses problèmes d’adresse, les résultats en dents de scie des Warriors mais également ses pépins physiques, l’intéressé assure de son côté en garder un joli souvenir.

Free agent non protégé cette année, après avoir compilé 15.4 points et 6.0 rebonds de moyenne (à 44% aux tirs, 32% à 3-points et 70% aux lancers-francs) cette saison, l’ailier de 25 ans devrait logiquement quitter Golden State cet été. Un an, seulement, après son arrivée dans la Baie pour compenser la blessure de Klay Thompson.

Il faut dire que, même s’il souhaite continuer l’aventure chez les Warriors, et que ces derniers aimeraient eux aussi le prolonger, Kelly Oubre Jr. ne se contentera pas d’un simple statut de 6e homme. Un rôle qui lui semble promis au retour de Klay Thompson et dans lequel Steve Kerr entend bien l’utiliser. Au grand dam de l’ancien joueur des Wizards et des Suns, déçu par les déclarations de son coach.

Au contact de joueurs qui ont la culture de la gagne

Quoi qu’il en soit, qu’il reste ou qu’il parte de Golden State, le 15e choix de la Draft 2015 n’aura vraisemblablement pas trop de mal à trouver une nouvelle équipe. Pour ce faire, et séduire de nouveaux dirigeants, il se servira notamment de toute l’expérience accumulée au sein d’une franchise championne à trois reprises depuis 2015.

« J’ai appris le professionnalisme dans sa forme la plus poussée », confie-t-il, dans les colonnes de The Athletic, au sujet de ce qu’il a le plus retenu de son passage auprès de Stephen Curry, Draymond Green et consorts. « Le CV de ces gars parle de lui-même. Donc pouvoir les côtoyer pendant une saison, observer leur façon de bouger et de jouer, regarder comment ils se comportent dans l’univers NBA et s’imprégner de leur professionnalisme, je pense que c’est quelque chose que je peux prendre en note et je les respecterai toujours pour ça. »

Et Kelly Oubre Jr. d’ajouter que le fait de les avoir côtoyés toute une saison fut une grande leçon.

« Ils ont gagné tous ces titres pour une raison », rappelle-t-il ainsi. « C’est grâce à leur éthique de travail, la mentalité dont ils font preuve au quotidien. C’est eux contre le monde. Et il faut toujours avoir cet état d’esprit dans la vie. Je suis juste chanceux et honoré d’avoir pu croiser leur chemin, de les connaître personnellement. »

Des déclarations qui sonnent comme un adieu…