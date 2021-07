adidas va sortir deux anciens modèles de Kobe Bryant

Avant de rejoindre Nike, Kobe Bryant était sous contrat avec adidas, et la marque aux trois bandes a décidé de relancer deux modèles, et il faudra patienter 2022. Selon Complex, il s’agira de la Kobe 1 (Crazy 1) et de l’EQT Elevation (Crazy 97 EQT).

La première est sortie en 2001, et il s’agissait de sa première chaussure signature. La seconde était celle qu’il portait lors de son année rookie, et notamment lors du Slam Dunk Contest qu’il avait remporté. C’était à Cleveland, et c’est justement pour célébrer le retour du All-Star Game à Cleveland, en 2022, qu’adidas a prévu de commercialiser ce modèle en février 2022.

La Kobe 1 arriverait plus tard, en avril, au moment du McDonald’s All-American Game dans un coloris Sunshine. Plus tard, dans l’année, adidas a prévu de commercialiser le modèle Stormtrooper.

—

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Air Jordan Zion 1 « Bred » et appropriez vous le jeu comme Zion Wiliamson avec une chaussure de performance conçue pour bouger différemment !