Draft 2021 : les Raptors miseront sur le talent avant tout

Champions il y a seulement deux ans, en juin 2019, les Raptors viennent de vivre une saison très compliquée, loin de Toronto et sans playoffs. Seul lot de consolation au milieu de cette année ratée : le 4e choix de la Draft.

Dans ces cas-là, quand une équipe compétitive sélectionne très haut, il y a deux écoles. La première, c’est de chercher un joueur capable de s’intégrer dans le collectif ou qui peut combler un manque. La seconde, c’est de prendre le meilleur joueur possible, peu importe le poste ou le profil.

Dans quel camp les Raptors se situent-ils ?

« On prend le talent avant tout », affirme Dan Tolzman, l’assistant GM du club. « On se tourne habituellement vers le meilleur joueur disponible. On ne s’adapte pas à notre effectif, car il y a tellement d’incertitudes. On va choisir un joueur pour ce groupe, puis un énorme transfert arrive et d’un coup, on a des trous partout. »

Ce 4e choix est une aubaine pour les Raptors qui, comme ils sont parmi les meilleures équipes de l’Est depuis plusieurs années, n’ont plus eu l’occasion de drafter aussi haut depuis 2011.

Ils avaient alors choisi Jonas Valanciunas en cinquième position. Le 29 juillet prochain, pour se renforcer dès maintenant mais également pour penser à l’avenir de la franchise, il ne faudra d’ailleurs pas se manquer.

« Notre boulot, c’est de comparer tout, encore et encore. C’est un travail minutieux », confirme Dan Tolzman. « Même quand on veut aller dans une direction, sur un joueur particulier, il faut tout de même quelqu’un qui fasse l’avocat du diable de temps en temps. Juste pour penser à tout, au pire comme au meilleur scénario. »