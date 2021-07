Les Raptors joueront-ils la saison 2021/22 à Toronto ?

Suite à la fermeture des frontières entre les États-Unis et le Canada à cause de la pandémie de Covid-19, les Raptors ont été délocalisés cette saison, en évoluant à Tampa entre décembre et mai. Un déménagement qui a été douloureux pour des joueurs impatients de partir à la fin d’une saison régulière décevante.

Doivent-ils se préparer à refaire leurs valises en octobre prochain, pour le début de la saison 2021/22 ? Il reste encore trois mois pour prendre cette décision, mais la NBA n’a toujours rien annoncé.

« C’est encore flou », annonce Adam Silver dans sa conférence de presse avant les Finals. « Je sais que Larry Tanenbaum, patron de l’équipe et également président du conseil d’administration de la NBA, a bon espoir que l’Ontario s’ouvre et que l’équipe puisse revenir à Toronto. »

Cette situation ne concerne pas uniquement les Raptors puisque les autres franchises du pays tentent de passer des accords pour revenir au Canada. Les Toronto Blue Jays en MLB, qui attendent encore une réponse pour jouer une série de rencontres à domicile à partir du 30 juillet, comme le Toronto FC en MLS.

« Je ne veux pas être égoïste et mettre mes envies devant celles des autres, mais oui, on veut être considéré car on ne veut pas, je le répète, on ne veut pas jouer ailleurs qu’à Toronto », avait insisté Masai Ujiri, le président des Raptors. « Le gouvernement sait ce qu’il a à faire. On veut jouer à Toronto à 100% et on n’a aucune envie d’aller ailleurs. Tampa, c’était incroyable, mais comme l’a dit Fred VanVleet : Tampa, ce n’est pas Toronto. »