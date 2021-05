Les Raptors impatients de quitter Tampa…

Pascal Siakam s’y est habitué cette saison : être sifflé par le public de Tampa. C’est ce qui lui est encore arrivé cette semaine, face aux Wizards, et lui et ses coéquipiers n’y font même plus attention. « On a le sentiment d’être à l’extérieur depuis le début de saison, et je pense qu’il n’y rien de nouveau » a-t-il réagi à propos de ces sifflets alors qu’il était aux lancers-francs. « On pourrait se demander où on est, mais on s’y est habitué… »

Pandémie oblige, les Raptors ont effectivement joué à l’extérieur toute la saison, et ce séjour en Floride va se terminer sans playoffs. Encore trois matches à Tampa, et ce calvaire sera terminé. Selon TSN, dirigeants et joueurs ont d’ailleurs entouré la date du 17 mai sur leur calendrier, et même si l’équipe n’est pas officiellement éliminée de la course au « play-in », les bagages sont prêts pour rentrer au Canada.

La plus longue série de playoffs en cours

Voilà pourquoi les mises au repos se multiplient depuis plusieurs semaines. A tour de rôle, des cadres ne jouent pas, et les Raptors, sans « tanker », ne se déchirent pas vraiment pour accrocher ce « play-in ». Les dirigeants et le staff préfèrent que les joueurs, dont certains ont été durement touchés par le Covid, puissent se remettre tranquillement. Inutile de taper dans les ressources, et il faut déjà penser à la saison prochaine.

Avant cela, ils ont encore cinq matches à jouer. Comme les Wizards possèdent quatre victoires de plus, dès ce soir, les Raptors pourraient donc dire adieu aux playoffs, et ce serait une première en huit ans. C’est la plus longue série en cours en NBA, à égalité avec les Blazers.

Pour Nick Nurse, cette fin de saison sans véritable enjeu permet donc de travailler pour la saison prochaine. A l’exception de Kyle Lowry, le noyau de l’effectif est sous contrat, et la franchise va pouvoir repartir de l’avant dès novembre prochain avec Pascal Siakam et Fred VanVleet comme leaders, mais aussi OG Anunoby, Chris Boucher et Gary Trent Jr. L’intersaison permettra de trouver un très bon intérieur, et même si Lowry devrait rejoindre un candidat au titre, Nurse aura un effectif très correct pour retrouver les playoffs. Et ce sera au Canada devant l’un des publics les plus chauds de la NBA.