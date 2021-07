Anthony Edwards promet de secouer la NBA l’an prochain

Battu pour le titre de meilleur débutant bien qu’ayant été le meilleur scoreur de sa classe biberon avec 19 points (plus 5 rebonds et 3 passes) de moyenne, Anthony Edwards a déjà tourné la page de sa saison rookie.

L’explosif arrière des Wolves a malheureusement dû quitter le camp de Team USA à Las Vegas plus tôt que prévu, la faute à une blessure à la cheville, mais l’ancien prodige de Georgia garde le moral. Pour lui, sa deuxième saison en NBA va être encore plus énorme.

« Beaucoup de monde va avoir du souci à se faire »

« Une fois que je saurai ce que je peux faire, beaucoup de monde va avoir du souci à se faire », affirme-t-il sans détour pour Slam. « Une fois que je saurai : ‘OK, c’est ce que je vais faire, c’est comme ça que je vais scorer à chaque fois, ce sont les trois manières [par lesquelles je peux scorer]’. Une fois que j’en serai à ce stade, il n’y aura plus rien à faire. Après avoir regardé toutes ces vidéos [pendant le All-Star Break], j’ai compris qu’il y avait trois moyens pour moi de scorer. Et c’est ce que j’ai fait après. Mais je ne peux pas en parler parce qu’alors, ils sauront comment défendre sur moi. »

Talent naturel, arrivé tard au basket après avoir longtemps pensé faire carrière dans le football américain, Anthony Edwards a effectivement connu deux saisons en une cette année. Débarqué en pleine pandémie dans la Grande Ligue, il a commencé doucement avant de véritablement décoller après la pause du All-Star Game.

Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : 15 points (à 37% de réussite dont 30% à 3-points), 4 rebonds et 2 passes avant le All-Star Break et 24 points (45% de réussite dont 35% à 3-points), 5 rebonds et 3 passes après !

« Je travaille avec ces deux préparateurs, Justin Holland et Kierre Jordan. On faisait de la vidéo et je regardais tous les tirs que j’ai ratés. Je ne sautais pas. La plupart des 3-points que j’ai ratés, je ne sautais pas. Ou il y avait un autre truc que je ne faisais pas bien. J’ai simplement bossé à la vidéo et ça a marché pour moi. Quand je suis revenu, c’était beaucoup plus facile. J’ai vu beaucoup de vidéos pendant la pause du All-Star, c’est sûr ! »

« Je ne faisais jamais de vidéos, mais maintenant j’en regarde beaucoup »

Par la simple observation de sa gestuelle, et un recadrage de ses entraîneurs particuliers, Anthony Edwards a réglé la mire pour finir sa saison de débutant en boulet de canon, dont deux matchs à 42 points (face aux Suns et aux Grizzlies) qui l’ont fait entrer dans un groupe d’élite.

« Je ne faisais jamais de vidéos, mais maintenant j’en regarde beaucoup. C’est bien parce que tu vois ce que la défense te donne et tu peux aller à la salle ensuite pour travailler sur ce tir. ‘Ok, ils me donnent ce tir à mi-distance, je vais aller à la salle et je vais bosser sur ce tir pendant trois heures’. Et le lendemain, je vais encore en faire jusqu’à ce que j’ai le sentiment de le maîtriser sur le bout des doigts. »

Encore brut de décoffrage malgré ses aptitudes offensives déjà remarquables, Anthony Edwards a également la personnalité qui va bien pour devenir une superstar en NBA. Comme le lui disait Ricky Rubio en cours de saison (le meneur ibère qu’Anthony Edwards appelle affectueusement « l’oncle de l’équipe »), il aimerait bien avoir sa confiance en soi. Rien ne semble perturber ce jeune Loup !

À vrai dire, cela n’est pas tout à fait vrai. Anthony Edwards reconnait de lui-même que chacune de ses performances un peu exceptionnelles aurait en fait été causée par un fan adverse un peu trop agressif.

« La plupart de ces matchs où je joue plutôt bien, c’est parce qu’un fan m’avait dit un truc »

« Je crois qu’un fan [à Phoenix] m’avait dit un truc, et ça m’avait lancé. La plupart de ces matchs où je joue plutôt bien, c’est parce qu’un fan m’avait dit un truc. Je ne me souviens même pas de ce qu’ils m’avaient dit. Je me souviens juste qu’il y avait un eu un truc. Je me disais : ‘Ah, vraiment, c’est comme ça, très bien !’ Et ensuite, j’ai commencé à enchaîner les paniers. »

Si vous ne voulez donc pas prendre un orage de paniers de la part d’Anthony Edwards aux mains d’argent, il vaut mieux se taire. Ce que ne comptent pas faire les Wolves la saison prochaine. Avec son jeune trident, Karl-Anthony Towns, D’Angelo Russell et Anthony Edwards, Minnesota veut goûter à nouveau aux playoffs.

Une ambition louable mais forcément difficile à atteindre dans la redoutable conférence Ouest…

« Quand ton équipe gagne des matchs, c’est là qu’arrivent les récompenses individuelles, je pense. KAT et D-Lo m’ont envoyé des messages et ça disait juste : ‘Playoffs !’ On veut jouer les playoffs la saison prochaine. Si on y arrive, les récompenses individuelles viendront parce qu’on gagne. Je ne pense même pas vraiment aux récompenses individuelles. Je veux surtout amener l’équipe en playoffs. »

Nommé dans le meilleur cinq rookie de l’année, à défaut d’avoir obtenu le trophée individuel, Anthony Edwards se projette déjà sur la suite. Après avoir multiplié les déceptions ces dernières années, les Wolves veulent sortir du bois pour du bon… Ont-ils finalement trouvé le chef de meute à la hauteur de leurs ambitions ?