Anthony Edwards inscrit déjà son nom aux côtés des plus grands !

De nouveau nommé Rookie du mois dans la conférence Ouest, son deuxième trophée de suite, Anthony Edwards a confirmé mercredi soir qu’il était une des stars montantes de la Ligue.

Face à Ja Morant et les Grizzlies, le rookie des Wolves a réalisé un match dantesque à 42 points (à 17/22 aux tirs), plus 7 passes et 6 rebonds, dont un insensé 8/9 à 3-points.

Des records à la pelle

Pour situer un peu, il devient le premier rookie de l’histoire des Wolves à réaliser un match à 30 points, 5 rebonds et 5 passes, le premier rookie de l’histoire de la Ligue à réussir un match à 40 points avec 8 tirs à 3-points et 75% de réussite ou plus et le premier joueur de 19 ans à planter 40 points avec 5 tirs à 3-points.

Déjà intenable offensivement, et ce dès sa saison rookie, Anthony Edwards est même le plus jeune joueur de l’histoire à arriver au cap des 150 tirs à 3-points réussis.

« Il a été superbe. Il a joué avec détermination, il a été tranchant. Il a encore joué à un niveau exceptionnel ce soir », confirme Chris Finch. « Je suis sûr qu’il préférerait gagner le match plutôt que de marquer 42 points, mais ça montre vraiment de quoi il est capable. Il y a de quoi être plutôt enthousiaste pour ça. »

Métronomique en première mi-temps, avec 7 points en premier puis en deuxième quart pour arriver à la mi-temps à 14 unités (à 6/8 aux tirs et 2/2 de loin), Anthony Edwards a passé la surmultipliée en deuxième mi-temps, avec 16 points en 3e quart-temps et 12 en dernier.

« Une fois qu’il a compris qu’ils étaient simplement en défense verticale sous le cercle, et qu’il n’obtenait pas beaucoup de coups de sifflets, il a fait du bon travail dans ses finitions », ajoute Chris Finch dans le Star Tribune. « Et évidemment, il était en très grande confiance sur son tir à 3-points. »

Avec Kevin Durant et LeBron James…

Avec 42 points, Anthony Edwards a égalé son record en carrière mais avec son 8/9 à 3-points, et il en établit un nouveau derrière l’arc où il n’avait jamais fait mieux qu’un 5/8 auparavant. C’est la dernière ligne droite de la saison régulière et le rookie est en train de renforcer son dossier pour le trophée de meilleur débutant de l’année.

« Je veux juste aller sur le terrain et gagner des matchs, prendre du plaisir en jouant au basket », résume le rookie. « Il faut savoir ce qu’ils te donnent, parce que parfois c’est difficile de finir au cercle car ils font faute sur toi et tu ne pourras pas monter la balle. Il faut utiliser le cercle, comme protection. »

Avec sa performance, Anthony Edwards rejoint en tout cas un groupe très exclusif, composé de Kevin Durant et LeBron James seulement, parmi les joueurs de moins de 20 ans à réussir un match à 40 points, 5 rebonds et 5 passes. Si on creuse un peu plus, il est même seul, avec King James, à avoir plusieurs matchs à la quarantaine durant sa première saison. De quoi permettre aux fans des Wolves d’être plutôt optimiste, non ?

« Je ne sais pas, c’est un bon match », minimise l’intéressé. « Ils ont joué physique, ils ont apporté l’énergie. Ils ont essayé de nous brusquer et j’ai le sentiment que ça nous a fait jouer encore plus dur. »