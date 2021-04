Anthony Edwards s’envole-t-il vers le titre de Rookie de l’année ?

Avec sa bonne bouille et son franc-parler, comme sa dernière sortie sur Alex Rodriguez, l’ancienne superstar du baseball qui devrait être le prochain propriétaire des Wolves mais qu’il assure « ne pas connaître », Anthony Edwards est un sacré numéro. Aussi amusant hors terrain que spectaculaire et fascinant dessus, le rookie des Wolves a encore signé un gros match hier soir, à 27 points pour sa première rencontre face à Kevin Durant.

Avec 18 points, 4 rebonds et 3 passes de moyenne cette année, l’ancien de Georgia s’est fermé aux critiques. Et si les résultats de son équipe sont assez déprimants, le rookie garde le moral…

« Je préférerais que LaMelo puisse jouer en ce moment ! »

« Mon rêve était de jouer en NBA et je le vis au jour le jour », affirme-t-il dans une interview vidéo. « Peu importe ce qui se passe en dehors du terrain, je m’en fiche. Je voulais jouer en NBA et c’est ce que je fais, donc ça me va. »

Après un mois de mars tout feu tout flamme à 24 points de moyenne (à 42% aux tirs dont 30% à 3-points) qui le place en charmante compagnie, avec Carmelo Anthony et LeBron James parmi ces ados stars, ou encore cette série de trois matchs de suite (dont 34 points à Portland puis son record en carrière à 42 à Phoenix – un autre record de précocité) qui en a fait le premier joueur de 19 ans à être aussi productif offensivement, Anthony Edwards a pris les commandes dans la course au trophée du rookie de l’année.

Même s’il a profité de la blessure de LaMelo Ball pour cela, ce qu’il regrette…

« Je ne peux pas influencer l’opinion qu’ont les gens de moi mais je pense avoir une chance [de remporter le titre de rookie de l’année]. C’est tout ce que je peux dire. J’ai une chance et j’aurai une chance tant que je vais réussir à montrer mon talent sur le terrain. C’est tout ce que je demande », affirme-t-il avant de nuancer. « Melo est mon gars. Je ne souhaite à aucun autre joueur d’être blessé. Je préférerais que Melo puisse jouer en ce moment ! Quand il jouait, il méritait d’être mentionné car son équipe gagnait des matchs et qu’il jouait bien. Honnêtement, je souhaite à tous les gars de notre classe de Draft de bien jouer car j’ai entendu ce qu’on a dit, comme quoi notre année de Draft n’était pas bonne. Ceux qui ont dit en ont pour leurs frais… »

« Ce dunk était méchant ! Mais on a perdu… »

Entré dans l’imaginaire populaire par la grande porte, au moyen de ce dunk dantesque sur la truffe du pauvre Yuta Watanabe qui passait par là, Anthony Edwards évoque également un autre souvenir pour illustrer l’un des meilleurs moments de sa jeune carrière. « Ce dunk était méchant ! Mais on a perdu donc c’était juste pas mal… Sinon, j’ai bien aimé mon 3-points face à LeBron. »

Déjà habitué des Top 10 avec ses qualités athlétiques, Anthony Edwards ne veut cependant pas qu’on le mette dans la case « dunkeur ». Il veut être reconnu pour l’intégralité de son jeu, avec les multiples facettes de son potentiel.

« Non, je n’ai pas vraiment de dunks spéciaux. Je suis simplement un gars qui peut placer des gros dunks en match et donner du plaisir aux fans. Mais je n’ai jamais vraiment participé à des concours de dunks. Je n’ai pas vraiment de dunks particuliers. »

Bien conscient de ne pas encore être un « produit fini », dans sa première année professionnelle si particulière et à seulement 19 printemps, Anthony Edwards peut en tout cas garder son large sourire jusqu’aux oreilles. Prochain rookie de l’année ou non, son avenir s’annonce doré en NBA s’il poursuit sur ce chemin.