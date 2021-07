Les Knicks seraient très intéressés par Collin Sexton

Les Cavaliers semblent prêts à écouter des offres pour un transfert de Collin Sexton cet été. On sait que l’arrière est éligible à une prolongation de contrat, mais la franchise de Cleveland n’est visiblement pas emballée pour le prolonger à prix d’or, voilà pourquoi il serait même « très disponible ».

D’après The Athletic, pour l’instant, les Knicks seraient l’équipe qui a montré le plus d’intérêt pour le Cavalier.

Collin Sexton n’a pas le profil de la superstar que la franchise de New York recherche sur sa ligne arrière, puisque les dirigeants auraient davantage les yeux sur Damian Lillard ou Bradley Beal, mais c’est un scoreur de talent (24.3 points de moyenne cette saison), et on a vu que les Knicks avaient montré de grosses limites en attaque et au shoot extérieur en playoffs. Lui comme Kendrick Nunn seraient des renforts intéressants dans ce domaine, pour donner un peu d’épaisseur à l’attaque de Tom Thibodeau.

Rien ne presse néanmoins pour Cleveland, qui peut faire monter les enchères ces prochaines semaines. En effet, Collin Sexton a encore une année de contrat et s’il ne prolonge pas cet été ou cet automne, les Cavaliers auront toujours la main lors de l’intersaison 2022 pour s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure et le conserver.