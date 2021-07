Jayson Tatum répète qu’il n’y a pas 15 joueurs meilleurs que lui en NBA

Donovan Mitchell, Russell Westbrook, Ben Simmons ou encore Devin Booker et Bam Adebayo… Chaque année, les élections des All-NBA Teams font quelques malheureux, et cette année, ça a coûté cher à certains puisque leur contrat incluait une clause en cas de sélection.

C’était le cas de Jayson Tatum, Donovan Mitchell et De’Aaron Fox, et à défaut d’en faire une histoire de gros sous, l’ailier des Celtics ne digère toujours pas son absence dans les trois meilleurs cinq de l’année.

« Oui, ça m’a énervé, et ça n’a rien à voir avec l’argent » assure-t-il. « J’avais juste l’impression d’avoir augmenté mes passes, mes points, mes rebonds, et j’avais clairement réalisé une meilleure saison que la précédente. Avec le Covid et vu comment ça a affecté notre équipe, j’image que les gens ont retenu ça contre moi. Clairement, j’aurais dû faire partie d’une de ces équipes, mais ça va arriver, et il faut juste faire mieux la saison prochaine. »

Il y a quelques jours, Jayson Tatum s’était déjà plaint de son sort, estimant que le vote manquait de transparence. L’ailier de Team USA aimerait connaître les critères pour faire partie des sélectionnés. « Comment peut-on m’avoir vu jouer cette saison et penser que je ne fais pas partie des 15 meilleurs joueurs ? » demande-t-il.

La saison extrêmement moyenne des Celtics et la concurrence sur les ailes y sont sans doute pour beaucoup…