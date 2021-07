La DON Issue #3 à l’heure américaine

Donovan Mitchell ne sera pas aux Jeux olympiques mais adidas a tout de même décidé de sortir une version USA de sa nouvelle DON Issue #3. Elle sera d’ailleurs en vente à partir du 23 juillet, date du début des JO de Tokyo, et selon KicksOnFire, il faudra compter sur un tarif de 110 dollars.

Ce que l’on retient, au-delà des couleurs, c’est le mesh sur le dessus de la chaussure, le renforcement sur la cheville, plus particulièrement au niveau de la malléole, et surtout le design de la semelle. Sous le pouce et le talon, des pièces transparentes avec des chevrons plus marqués pour mieux accrocher le parquet et éviter les glissades.

Sans oublier, bien sûr, le « Spida » présent sur la languette.

