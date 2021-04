Pour Donovan Mitchell, la D.O.N Issue #2 rêve de titre NBA

Leader de la NBA depuis plusieurs semaines avec le Jazz, Donovan Mitchell a des ambitions bien plus élevées, et comme Rudy Gobert, il vise le titre, et rien d’autre. Chez adidas, on a décidé de personnaliser sa chaussure signature avec un modèle sobrement appelé « championship ».

Noire avec quelques éléments dorés, cette D.O.N. Issue #2 est très réussie et on remarque l’araignée (« Spida ») sur le talon, et cette semelle en forme de toile. Disponible à partir du 9 avril, elle coûtera 100 dollars, et ça reste l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché.

—

