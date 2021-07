Buddy Hield a appris à vivre avec les rumeurs de transfert

À Sacramento depuis plus de quatre ans, Buddy Hield y poursuivra-t-il sa carrière dans les prochains mois ? Rien n’est moins sûr, tant le nom du Bahaméen ne cesse de revenir lorsqu’il est possible d’effectuer des échanges.

À 28 ans, s’il sort tout juste de sa campagne la moins prolifique au scoring (16.6 points de moyenne) depuis 2017/18, et s’il n’a jamais été aussi peu adroit (41% aux tirs) que cette saison, « Buddy Buckets » n’en reste pas moins l’un des meilleurs shooteurs à 3-points de la ligue.

En témoignent ses 39% d’adresse extérieure en 2020/21 (contre 41% en cinq ans de carrière) ou ses 282 réussites primées de cette année (le second total le plus élevé de NBA, derrière Stephen Curry et ses 337).

Buddy Hield, Marvin Bagley III : même combat

Forcément, en dépit de ses limites défensives, la qualité de tir de Buddy Hield lui permettra toujours de trouver un point de chute, dans cette ligue qui fait la part belle au 3-points. Mais que ce soit chez les Kings ou ailleurs (Sixers ?), l’arrière ne se soucie guère de là où il évoluera à l’avenir, du moment qu’il peut jouer son jeu en toute liberté.

« Je vois mon nom dans les rumeurs de transfert, mais je ne peux pas contrôler tout ça », rappelle-t-il, dans le podcast Posted Up. « Ce n’est pas mon problème, ce n’est pas mon boulot. Je laisse ce travail à Vivek [Ranadivé, le propriétaire] et Monte [McNair, le GM]. C’est pour ça qu’ils sont en poste. Moi, je me contente d’aller sur le terrain et de jouer mon jeu, car l’objectif final de tout le monde est d’atteindre les playoffs et de gagner un titre. »

Absente des playoffs depuis 2006, la franchise californienne possède un groupe prometteur mais qui manque encore d’expérience, de régularité et de talent pour espérer les retrouver. Afin de passer un cap sur le plan sportif, les dirigeants de Sacramento pourraient donc être tentés d’utiliser le contrat dégressif de Buddy Hield, qui doit toucher près de 62 millions de dollars sur les trois prochaines saisons.

À moins que les Kings ne décident plutôt (ou en prime) de se séparer de Marvin Bagley III, l’autre élément dont le nom revient avec insistance dans différentes rumeurs de transfert, depuis plusieurs semaines. Un joueur toujours jeune (22 ans) mais de plus en plus critiqué et qui peine, pour le moment, à répondre aux attentes placées en lui, compte tenu de blessures successives.

« En tant que n°2 de la Draft et en tant que jeune joueur, tout le monde dit que vous devez être prêt et établi quand vous arrivez dans la ligue, donc il essaie simplement d’y arriver », explique Buddy Hield, à propos de son coéquipier, dont il est proche hors des parquets. « Il n’a pas encore été capable de le faire. Nous sommes tous conscients qu’il peut être bon, mais il essaie déjà de rester en bonne santé. Nous savons qu’il travaille dur chaque année, chaque été, à chaque fois qu’il est blessé, pour revenir à son meilleur niveau. »

L’éclosion de Tyrese Haliburton fatale à Buddy Hield ?

À un peu plus de deux semaines de la Draft 2021 (29 juillet), il se pourrait ainsi qu’il y ait du mouvement à prévoir du côté de Sacramento, bien décidé à mettre fin à sa période de disette de 15 ans sans playoffs. Tout simplement la plus longue de l’histoire NBA.

Au regard de son âge, de sa régularité dans les performances et dans l’enchaînement des matchs, Buddy Hield fait clairement partie des monnaies d’échange les plus attractives de l’effectif de Luke Walton et, par conséquent, des pièces les plus susceptibles d’être bougées par ses dirigeants, dans les jours à venir. Alors qu’il se focalise actuellement sur sa progression personnelle mais également sur le prochain exercice.

D’autant plus que, derrière l’arrière bahaméen, le séduisant rookie Tyrese Haliburton pousse pour décrocher une place de titulaire à plein temps. Et le meneur de 21 ans a justement démontré cette année qu’il avait les épaules pour venir compléter le « backcourt » californien, aux côtés de De’Aaron Fox, le « franchise player » désigné des Kings.