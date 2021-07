Si Deandre Ayton, Luka Doncic, Trae Young, Mikal Bridges ou encore Michael Porter Jr. ont tous brillé (voire brillent encore, pour certains) dans ces playoffs, impossible d’en dire autant de Marvin Bagley III, leur camarade de l’impressionnante cuvée 2018 de la Draft.

En proie à un début de carrière particulièrement compliqué du côté des Kings, l’intérieur de 22 ans n’a encore jamais atteint les playoffs depuis son arrivée en NBA en 2018, en plus de ne jamais avoir affiché de bilan positif avec Sacramento. Pire : son physique le trahit régulièrement, puisque l’ancien « Blue Devil » de Duke n’a participé qu’à 118 des 226 rencontres disputées par son équipe, en trois saisons.

Forcément, la situation sportive des Kings alimente la frustration de leurs fans mais également de l’intéressé lui-même, ou de sa famille. Et quel meilleur exemple pour illustrer cette lassitude que le message aimé par Marvin Bagley III, fin juin, sur Twitter ? Un message qui demandait tout simplement son départ de Sacramento.

Invité du podcast « Halfway Decent Pod », le 2e choix de la Draft 2018 en a donc profité pour s’exprimer sur cette petite polémique.

« Déjà, c’est mon compte Twitter », tente-t-il d’expliquer, à ce propos. « Ça m’appartient, il y a mon nom écrit dessus. Donc je peux aimer ce que je veux avec. Tout ce dont j’ai envie. Je ne blesse personne. Mais vous savez comment sont les fans… […] En l’occurrence, c’est survenu après un moment de frustration. Enfin, je ne veux pas parler de frustration. Simplement, ça me motive. »

À l’origine de cette frustration ? Trae Young !

Concernant l’origine de cette frustration, le « coupable » tout trouvé n’est autre que le joueur sélectionné trois rangs après Marvin Bagley III, à la Draft 2018…

« Je crois que j’ai fait ça après que Trae [Young] a inscrit 50 points [48 pour être exact, ndlr] en playoffs et qu’il a gagné avec son équipe. En tant que compétiteur, ça m’a donné envie d’être dans la même situation. Je veux connaître la même chose, j’en ai besoin moi aussi. »

De quoi nourrir une certaine forme de jalousie chez Marvin Bagley III, contraint d’observer Trae Young et les Hawks rallier la finale de conférence à l’Est ? En plus de devoir composer avec la participation aux Finals de Deandre Ayton et Mikal Bridges, côté Suns, ou avec les exploits de Luka Doncic chez les Mavericks ?

« Je suis heureux pour ces gars-là, qu’ils accomplissent de belles choses, vraiment. Mais à titre personnel, pour être en accord avec mes objectifs personnels, je dois aussi atteindre ce niveau et arriver [en playoffs]. […] Le monde n’a pas encore vu le vrai visage de Marvin Bagley. »

Reste désormais à savoir si Marvin Bagley III, qui affiche des moyennes en carrière de 14.5 points et 7.5 rebonds, montrera un jour son « vrai visage » et, surtout, s’il le fera chez les Kings ou ailleurs.

À un an de la fin de son contrat rookie, le jeune intérieur figure effectivement dans les rumeurs de transfert depuis plusieurs semaines. Et compte tenu de son passif avec les blessures, rien ne dit que les dirigeants de Sacramento continueront de lui faire confiance éternellement…