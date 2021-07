À Las Vegas, Tyrese Haliburton surprend par sa maturité

Auteur d’une saison rookie réussie avec les Kings, à titre individuel, Tyrese Haliburton a vu ses bonnes prestations être récompensées par une présence dans la « Select Team ». Autrement dit cette sélection de joueurs appelés pour jouer les « sparring partners » de Team USA, avant chaque grande compétition internationale.

Avec ses moyennes de 13.0 points, 3.0 rebonds, 5.3 passes et 1.3 interception en 2020/21, à 47% aux tirs, 41% à 3-points et 86% aux lancers-francs, le meneur de 21 ans n’a pas volé sa place dans cet effectif. Un effectif exclusivement composé de jeunes talents, censés un jour représenter les États-Unis sur la scène mondiale.

Mais comme si cela ne suffisait pas, Tyrese Haliburton en profite pour se montrer sous son meilleur jour à Las Vegas, où se déroule actuellement ce camp d’entraînement. Impressionnant tout particulièrement ses entraîneurs, bluffés par son leadership.

« Je pense que la première chose que notre staff a retenu, c’est son intelligence de jeu, la vitesse à laquelle il comprend les choses, à quel point il est perspicace et combien il est excellent dans la communication », souligne pour The Athletic Mark Few, parmi ceux qui dirigent cette « Select Team » dans le Nevada. « Il est en quelque sorte capable de partager ce qu’il voit sur le terrain, ce à quoi il est confronté, de façon à le schématiser, tel un coach. Des aspects importants que vous recherchez chez un leader, sur le parquet, car il est connecté et comprend ce que l’on essaie de mettre en place. »

Des propos que ne peuvent que confirmer ses coéquipiers, à commencer par Keldon Johnson.

« Il est excellent dans la communication, c’est un joueur très intelligent », livre ainsi l’ailier des Spurs. « Le simple fait de l’avoir avec nous, sur le terrain, à nous aider et nous organiser, c’est important. D’autant plus en sachant que nous sommes un nouveau groupe et que nous venons tout juste de nous réunir. »

Déjà l’étoffe d’un leader, à 21 ans

Principalement utilisé en sortie de banc cette saison, Tyrese Haliburton a eu l’occasion de prendre du galon chez les Kings au moment de l’absence de De’Aaron Fox, sur la touche en raison du Covid-19.

Titulaire pendant cinq matchs, avant de se blesser au genou, le 12e choix de la Draft 2020 avait pu franchir un cap à ce moment-là, affichant des statistiques de 17.0 points, 8.2 passes et 1.6 interception sur cette période (en 33 minutes et à 47% aux tirs, 36% à 3-points et 100% aux lancers-francs).

Très vocal, celui qui se fait surnommer « Rese » a notamment pu se servir de son époque universitaire d’Iowa State, mais aussi de ses précédentes expériences internationales chez les jeunes, avec Team USA, pour démontrer qu’il avait l’étoffe d’un leader. Une qualité rare chez un rookie.

Désormais, Tyrese Haliburton entend profiter de ce séjour « chez les grands », au contact de certains des meilleurs joueurs de la planète, pour progresser davantage en vue du prochain exercice.

« Être ici, jouer mon jeu contre d’autres joueurs et voir si ça fonctionne, ça m’aide beaucoup », confie-t-il. « Tout comme la possibilité que j’ai de voir ce que les autres travaillent, comment ils font pour s’améliorer et les domaines dans lesquels ils cherchent à progresser. J’essaie juste de prendre des choses par-ci, par-là, pour les incorporer à mon propre programme d’entraînement. »

Objectif playoffs en 2022

Au-delà du jeu, Tyrese Haliburton souhaite également se servir de cette intersaison pour passer un cap sur le plan physique. Alors qu’il connaîtra sa première « vraie » saison pleine, à l’occasion de la campagne 2021/22.

« C’est essentiel pour moi de me renforcer et d’être capable de tenir le coup sur une saison à 82 matchs. J’espère même plus que 82 matchs. »

Car les Kings, absents des playoffs depuis 2006, doivent forcément avoir vu certaines jeunes équipes, comme les Knicks, les Hawks ou les Suns, briller au printemps. Après qu’elles aient toutes été engagées dans de (plus ou moins) longs processus de reconstruction, sans playoffs à la clé.

Des résultats qui ont sans doute motivé l’ensemble de la franchise de Sacramento, victorieuse de « seulement » 31 de ses 72 matchs en 2020/21, mais qui est bien décidée à mettre fin à ces (trop) nombreuses années de disette. Avec Tyrese Haliburton donc, l’un des « steals » de la dernière Draft, mais aussi De’Aaron Fox, le « franchise player » désigné des Californiens, voire Marvin Bagley III, talent naturel mais très frustré récemment.