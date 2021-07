Les Bucks étaient dos au mur et n’avaient d’autres choix que de tout donner dans la bataille pour revenir à 2-1 dans ces Finals 2021. Porté par un Giannis Antetokounmpo des grands soirs, Milwaukee a en effet rempli sa part du contrat face à des Suns dominés dans l’impact physique face aux assauts du « Greek Freak ».

Dès le deuxième quart-temps, les coéquipiers de Devin Booker ont ainsi pris un premier éclat avec un 16-3 concédé dans les cinq dernières minutes portant le score à 60-45 en faveur de Milwaukee. Mais alors qu’ils étaient revenus à -4 dans le troisième quart-temps, les hommes de Monty Williams ont pris un second éclat : un 24-6 toujours en cinq minutes. Ils ne s’en remettront pas.

Un défaut d’agressivité que n’a pas manqué de souligner le coach des Suns en conférence de presse. « Contrairement à nous, ils ont été capables sur de longues séries de jouer avec un très grand niveau d’agressivité. On savait que ça allait se produire mais on n’a pas su y répondre, surtout dans les deuxième et troisième quarts-temps » regrette ainsi Monty Williams. « Les pertes de balle nous ont coûté cher, comme les points encaissés dans la raquette et tout ce que nous avons évoqué dans la série. »

Moins d’agressivité, moins d’impact physique

Face à des Bucks déchaînés et un public surchauffé, les Suns devaient faire corps pour sortir vainqueurs de la fournaise du Fiserv Forum. Mais comme l’a rappelé Jae Crowder, la prestation proposée était insuffisante.

« Ils ont gagné les ballons qui trainent alors que pour moi, à l’extérieur, tu dois gagner cette bataille » ajoute l’ancien pitbull de Miami, pourtant auteur d’un excellent 6/7 à 3-points. « Ce n’est pas qu’une histoire de shoots marqués. On doit s’assurer de gagner ce genre de ballons, peu importe la manière. Et lorsque ça commençait à devenir tendu, ils sont devenus un peu plus physiques que nous. »

Malgré ce revers de 20 points, il n’y a pas péril dans la demeure, car Phoenix mène encore dans cette série et possède toujours l’avantage du terrain mais les hommes d’expérience comme Chris Paul, Monty Williams voire Jae Crowder, seul ancien finaliste de cette série, doivent remobiliser les troupes.

« Tout ira bien. On va regarder la vidéo et on va en parler entre nous. L’entraineur va faire du bon boulot pour nous montrer ce qui n’a pas été » assure l’ancien du Heat. « On doit se remobiliser et faire ce qu’on a fait toute l’année, c’est à dire réagir après une défaite. On l’a fait toute l’année donc ça ne va pas changer maintenant ».

En cas de victoire au Game 4, cette défaite aura été une « bonne leçon » comme l’a souligné Monty Williams.