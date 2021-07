Le MVP de la nuit | Giannis Antetokounmpo, du Shaq en mouvement

Après son deuxième match à 40 points face aux Suns, on a rappelé à Giannis Antetokounmpo que Michael Jordan avait réussi quatre matchs consécutifs à plus de 40 points face à Phoenix, lors des Finals 1993. Peut-il égaler ce « record », voire le battre ? Évidemment, ce n’est pas du tout la priorité du « Greek Freak » actuellement…

« Je ne suis pas Michael Jordan, je ne suis pas Michael Jordan », répétait-il. « Quatre matchs à plus de 40 points ? Consécutifs ? Tout ce qui m’importe, actuellement, c’est d’en gagner un de plus. C’est tout. »

Dans le style, le « Greek Freak » ressemble en effet très peu à Michael Jordan. Devenu en tout cas le 6e joueur à réussir deux matchs consécutifs à plus de 40 points en Finals, après Jerry West (1965, 1969), Rick Barry (1967), Michael Jordan (1993), Shaquille O’Neal (2000) et LeBron James (2016), le Grec a davantage des airs du Shaq, qui a été le seul à compiler deux « double-double » consécutifs à plus de 40 points, en Finals.

Le style n’est évidemment pas le même, l’ancien pivot des Lakers pilonnant ses adversaires poste bas, tandis que Giannis Antetokounmpo est beaucoup plus en mouvement, mais l’impression des adversaires est assez similaire face à cette puissance qui les attaque tout le match, et qui finit par épuiser toute la ligne défensive.

« Il est physique, il est physique », reconnaissait Cam Johnson, obligé d’aller davantage au feu avec les problèmes de fautes de Deandre Ayton. « Quand il attaque, qu’il va au panier et sur la ligne, ça l’encourage à continuer. Et puis il a marqué ses lancers ce soir, donc ça lui ouvre tout le jeu. C’est à nous de l’arrêter, de lui opposer plus de résistance. C’est dur pour Deandre, avec les problèmes de fautes. J’ai aussi pris cinq fautes, Jae (Crowder) quatre ou peu importe (trois, en fait), c’est dur. C’est compliqué de trouver l’équilibre au niveau de l’aspect physique, surtout quand il vient sur vous aussi durement. Mais il faut le faire. Il faut le faire et nous en sommes capables. »

Il le faudra en effet car l’impact de Giannis Antetokounmpo, dans ce martèlement à l’intérieur, que ce soit sur le pick-and-roll, poste bas ou balle en main, est la clé du retour des Bucks dans ces Finals.