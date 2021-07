Toujours plus proche de son objectif sans l’atteindre, Becky Hammon « consciente du défi » devant elle NBA – Dans la course pour le poste à Portland cet été, et après des années de candidature dans la ligue, l’assistante de Gregg Popovich à San Antonio a une nouvelle fois essuyé un refus. Cela n’entame pas sa détermination à devenir la première femme à entraîner une équipe NBA.