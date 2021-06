Dawn Staley prête à faire le grand saut vers la NBA

Quatre équipes NBA recherchent actuellement un entraîneur : Boston, Portland, Orlando et Indiana. Une de ces quatre franchises va-t-elle engager une femme ? Comme depuis quelques saisons, c’est possible puisque le nom de Becky Hammon est déjà sorti, notamment du côté des Blazers et du Magic.

Mais un autre circule également dans les rumeurs : Dawn Staley. Cette dernière est moins connue en NBA car, contrairement à Becky Hammon qui est assistante aux côtés de Gregg Popovich ces dernières années, elle évolue en NCAA féminine, à South Carolina, depuis 2008. De plus, depuis 2017, elle dirige aussi la sélection américaine.

Ancienne joueuse de WNBA, Dawn Staley (51 ans) est déterminée à trouver une place dans la ligue et a marqué l’histoire en devenant pourquoi pas la première femme à diriger une équipe NBA.

« Ce serait énorme », annonce-t-elle au New York Times. « On a simplement besoin de la bonne situation. Il y a beaucoup de femmes qui sont assez bonnes pour ça. J’arrive avec des références. J’ai confiance. Je peux me tenir face à des hommes et les diriger. Des All-Stars ou des MVP, ça me va. »

La championne universitaire 2017 balaye rapidement l’argument de l’inexpérience. « Je n’ai jamais coaché en NBA. Mais vous savez quoi ? J’apprends vite. »

Devenir une pionnière comporte également un risque, Dawn Staley le sait. Si elle (ou Becky Hammon) décroche un poste durant l’été, elle vivra une saison 2021/22 sous le regard très attentif, voire critique, du monde de la NBA.

« Beaucoup de gens seront là, à regarder, à attendre une erreur, à attendre qu’on se trompe », estime-t-elle. « Il y a toute une dynamique à laquelle les hommes, qu’ils soient noirs ou blancs, n’ont pas à penser. C’est un truc de femmes. Les attentes seront plus importantes que pour un homme, bien plus importantes. »