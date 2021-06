Becky Hammon va passer des entretiens avec Portland et Orlando

Déterminée à devenir la première femme coach en NBA, Becky Hammon a régulièrement été approchée ces dernières saisons par différentes franchises, mais sans finalement jamais décrocher un poste.

Cette année encore, nous apprend The Athletic, elle va passer des entretiens puisque prochainement, l’assistante coach de Gregg Popovich chez les Spurs va rencontrer les Blazers et le Magic.

Concernant Portland, Becky Hammon devra faire face à la concurrence d’une autre femme, Dawn Staley, la coach de South Carolina (NCAA féminine) et de la sélection américaine. Puis également des noms biens connus et déjà annoncés comme Chauncey Billups, Mike D’Antoni et Brent Barry. On peut aussi ajouter Jerome Allen.