Mike D’Antoni va passer des entretiens

Depuis quelques jours maintenant, les Blazers, les Celtics et le Magic cherchent un nouvel entraîneur et les premières rumeurs et informations émergent.

On sait déjà que Boston n’exclut pas une solution interne quand Portland a vu la piste Jason Kidd, privilégiée par Damian Lillard, s’envoler.

D’après ESPN, ces trois franchises auraient un œil sur Mike D’Antoni. L’actuel assistant de Steve Nash à Brooklyn aura l’autorisation de rencontrer les équipes, si l’intérêt est toujours là et que les postes sont encore vacants, après les playoffs.

L’ancien double coach de l’année (2005 et 2017) aura-t-il envie de repartir pour un nouveau challenge, à 70 ans passés ? Depuis ses premiers pas sur un banc en 1999, à Denver, il a coaché 1199 matches de saison régulière (672 succès, 56 % de victoire) et 110 de playoffs, sans jamais remporter le titre NBA ni même atteindre les Finals. Clairement, on le voit mal rejoindre Portland puisque l’équipe cherche d’abord un coach défensif.