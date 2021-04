Becky Hammon déterminée à devenir la première femme coach en NBA

C’était il y a quatre mois, jour pour jour, lors de la rencontre entre les Spurs et les Lakers. Becky Hammon marquait l’histoire en devenant la première femme à coacher dans un match NBA après l’expulsion de Gregg Popovich.

Après avoir passé plusieurs entretiens avec des franchises NBA, qui n’ont pour l’instant pas abouti, l’ancienne meneuse du New York Liberty et des San Antonio Stars a franchi ce jour-là un pas de plus vers ce qui semble se diriger comme son destin, celui de devenir la première femme coach principale en NBA.

Aux Spurs ou ailleurs ?

Becky Hammon a notamment été interrogée sur ce sujet pour l’émission « Inspiring America » qui sera diffusée ce samedi sur NBC, réaffirmant son envie de franchir enfin le pas.

« Bien sûr (je suis prête). Sur ce point, le ballon ne bouge pas assez vite à mon sens », a-t-elle souligné. « Les gens n’aiment pas faire quelque chose de nouveau et différent. C’est inconfortable. Ça demande de prendre un risque considérable. Il va falloir que quelqu’un fasse ce pari, même si je ne trouve pas que ça en soit un ».

La logique voudrait qu’elle finisse par succéder à Gregg Popovich un jour à la tête des Spurs, ne serait ce que pour perpétuer la fameuse « culture » instaurée depuis 25 ans. Mais la tentation de prendre un poste vacant ailleurs pourrait aussi être grande. Le plus tôt serait le mieux, en somme.

« J’ai l’impression que ça pourrait arriver dans un an, comme ça pourrait arriver dans dix ans. Je ne suis pas vraiment sûre. La seule chose dont je suis certaine, c’est que je serai prête », a-t-elle ajouté.