Malgré la pression des Finals, Giannis Antetokounmpo veut surtout continuer de prendre du plaisir

Opposés à de talentueux et solides Suns, les Bucks se sont cassés les dents dans l’Arizona et ont été contraints de retourner dans le Wisconsin avec deux matchs de retard.

Si on peut dire que la logique a été respectée, le Game 3 ressemble déjà à une balle de match pour Phoenix puisqu’aucune formation n’a remonté de 3-0 dans l’histoire des playoffs.

Par conséquent, Milwaukee se retrouve sous pression et devra réaliser un véritable exploit pour gagner le titre car seulement quatre équipes ont remporté le titre après avoir perdu les deux premières manches.

De quoi mettre la pression sur les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo. C’est pourquoi le Grec a rappelé lors de la conférence de presse (qu’il a d’ailleurs démarrée par une blague en référence à une interview mythique de Marshawn Lynch) que son équipe devra avant tout se faire plaisir le parquet.

« Vous savez ce que j’en pense » commence l’ailier-fort. « Je sais que ce sont les Finals. Nous savons tous quel genre de match ça va être donc on sait ce qu’on doit faire. Mais au final, tu dois avoir l’esprit léger. Tu ne peux pas te dire : ‘Oh ce sont les Finals, tu dois faire ça, il y a plus de pression’. Non, ça reste du basket. C’est plus facile à dire qu’à faire mais vous devez essayer d’aborder les choses de cette manière. »

D’après le double MVP, il propose de toute façon son meilleur niveau de jeu lorsqu’il s’amuse sur le parquet et il faudra au moins ça pour renverser les Suns dans ces Finals, car même une prestation à 42 points (15/22 au tir) 12 rebonds, 4 passes et 3 contres ne suffit pas face au collectif de Phoenix.

« Une fois que tu vois les fans, tu saisis l’enjeu. Mais personnellement, le fait de rester tranquille vis-à-vis de ça et de prendre du plaisir m’aide » explique Giannis Antetokounmpo. « Je me donne plus en prenant du plaisir, j’y mets du cœur alors que si je ne m’amuse pas, je fais juste les mouvements. Donc j’essaye de m’amuser. On a parcouru un long chemin pour être dans cette position et on doit en tirer le meilleur. C’est ce qu’on a fait au premier tour, au deuxième et même au troisième. Donc on va de nouveau faire ça en espérant tirer profit. »