Dans l’attitude comme sur le parquet, Giannis Antetokounmpo a tout donné !

Très solide sans être flamboyant ni totalement dominateur dans le Game 1 (20 points, 17 rebonds), pour son retour de blessure, Giannis Antetokounmpo est monté d’un cran dans cette deuxième manche des Finals. Dans les chiffres et dans l’attitude. La preuve avec son épaisse copie : 42 points à 15/22 au shoot, 12 rebonds, 4 passes et 3 contres.

Sa puissance et son niveau de jeu ont explosé aux yeux de tous en troisième quart-temps. Le Grec a inscrit 20 points, à 5/6 au shoot et 9/14 aux lancers-francs, dont 13 de suite. Il faut remonter à Michael Jordan pour trouver trace d’un joueur qui plante 20 points et plus dans un quart-temps dans une finale NBA ! C’était en 1993, déjà contre Phoenix.

« J’ai simplement essayé d’être agressif », explique le double MVP après la rencontre. « Que ce soit dedans ou non, je devais être tranchant, tout donner sur le parquet. Pour gagner cette série, ce sera mental. Il y a tellement de talents dans les deux équipes que ce sera dans les têtes. Il faut toujours mettre la pression, les pousser. Ils sont fatigués, comme nous, mais on doit insister encore et encore. »

« On aime voir Giannis parler comme ça à ses coéquipiers. C’est un grand leader »

Ce coup de chaud fut précieux pour Milwaukee. Les Suns avaient bien entamé la seconde période, en prenant les commandes. Giannis Antetokounmpo est venu les bousculer et maintenir les Bucks dans la rencontre. « On était mené de 15-16 points et Giannis nous a portés », raconte Mike Budenholzer. « On était de retour dans la partie quelques minutes après. »

Le double MVP ne s’est pas contenté de montrer l’exemple sur le parquet, il a également pris la parole pendant un temps-mort. On l’a alors vu très expressif avec ses coéquipiers.

« C’est impressionnant. On a besoin de ça, on est dans un environnement hostile et on aime voir Giannis parler comme ça à ses coéquipiers. C’est un grand leader », poursuit son coach. « Son message était sur le collectif : rester ensemble et soudé, prendre une possession à la fois », livre Pat Connaughton. « Giannis a clairement changé, il a grandi. Vocalement, c’est un leader, même quand il était blessé, il était présent dans le vestiaire. »

Lui qui réfutait un statut de leader et disait choisir ses moments pour parler a haussé le ton et s’est comporté en chef de meute. Une image rare.

« Je suis toujours le même », estime le défenseur de l’année 2020. « Je suis plus âgé, plus mature. Dans cette situation, je suis conscient de la pression, celle du monde entier, des médias, des fans. Mais au fond, il s’agit de nous. On a tous travaillé pour être ici. La franchise n’a plus joué les Finals depuis 1974, on a fait un superbe parcours et on doit en profiter. C’est dur de faire ça quand on perd, mais on va trouver une solution. On doit continuer, victoire ou défaite, d’être ensemble. »

« Il a été jusqu’à l’épuisement, il a tout donné »

Sauf que Giannis Antetokounmpo a payé ses énormes efforts en fin de rencontre. Comme LeBron James avant lui, la star des Bucks a souffert de crampes en quatrième quart-temps, après un contre sur Mikal Bridges, l’obligeant à sortir à un instant important. « J’avais des crampes, tout simplement », admet le Grec. « Je n’ai pas pensé à mon genou. Je devais boire un peu d’eau. »

Les Bucks étaient à seulement cinq points (93-88) et une minute plus tard, à son retour sur le parquet, Phoenix avait creusé l’écart (98-88). 60 secondes qui résument parfaitement l’impact du « Greek Freak » dans cette série jusqu’à maintenant. Giannis Antetokounmpo fut ainsi le seul joueur des Bucks, dans ce Game 2, a affiché un +/- positif (+3). C’est aussi le cas après deux rencontres, avec un +4 pour lui, et un terrible -26 pour Khris Middleton, -19 pour P.J. Tucker et Jrue Holiday et – 18 pour Brook Lopez !

Les troupes de Mike Budenholzer sont compétitives quand leur meilleur joueur est sur le parquet. Dans cette deuxième manche, le « Greek Freak » a joué 40 minutes. Peut-on lui en demander davantage, alors qu’il revient de blessure et que des minutes en plus pourraient l’épuiser totalement et le rendre ainsi moins efficace ?

« Il a été jusqu’à l’épuisement, il a tout donné et c’est tout ce qu’on peut demander », constate Pat Connaughton. « Je pense que, physiquement, il est dans de bonnes dispositions », avance de son côté son coach. « Il veut qu’on s’appuie beaucoup sur lui. Il veut autant de responsabilités qu’on peut lui en offrir. »