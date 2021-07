Comment Monty Williams a regonflé Deandre Ayton

Contrairement au Game 1 où il avait compilé 19 points et 22 rebonds, Deandre Ayton a souffert dans le Game 2 des Finals. Dominé par un énorme Giannis Antetokounmpo, le pivot a été moins tranchant, laissant Devin Booker faire les différences.

Alors que le Grec devait sortir, touché par des crampes, un petit tournant car les Suns vont alors creuser l’écart, Monty Williams a également, durant ces mêmes instants, relancé son jeune joueur. Pendant un temps-mort, il a trouvé les mots dans une séquence captée par les caméras et les micros.

« Premièrement : quand tu reviens en transition, si tu ne prends pas Giannis en défense, trouve un autre joueur », commence le coach. « Deuxièmement, regarde-moi : tu es déçu car tu as mis la barre très haute pour toi-même. C’est très bien, donc maintenant, retrouve ce niveau. Tu peux le faire avec force, pas forcément avec des statistiques à chaque fois. Domine avec force. »

Une action capitale avec rebond offensif et passe décisive

Sur la fin de match, après ce court monologue de son coach et en moins de huit minutes, Deandre Ayton va compiler 2 points, 3 rebonds, 1 passe, 1 contre et 1 interception. Sa passe décisive fut pour un 3-pts de Chris Paul, après avoir attrapé le rebond offensif. Une action précieuse pour donner neuf points d’avance à quatre minutes du terme.

« Énorme », commente le meneur de jeu. « C’était l’action du match ou presque. Ayton est très dur envers lui-même, il était en colère après son niveau de jeu. Mais ce rebond offensif et cette passe dans le coin sont probablement l’action de la rencontre. »

Le premier choix de la Draft 2018 a finalement terminé avec 10 points, 11 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 2 contres. Pour toucher la bonne corde, Monty Williams a fait parler son expérience de joueur.

« Quand je vois un joueur un peu touché mentalement, j’essaie toujours de l’encourager », raconte-t-il. « Je ne veux pas raconter d’histoires. Je sais ce que ça fait d’être dans ces moments, et on veut savoir la vérité. Après, on souhaite aussi un peu de motivation, d’encouragement. Je reste authentique, je parle avec le cœur. Parfois, ça m’oblige à me taire. Je veux avoir de l’impact, dire quelque chose d’important ou alors ne rien dire. »