Le MVP de la nuit | Devin Booker en forme olympique

C’est le joueur symbole de cette victoire des Suns par sa sérénité et son adresse retrouvée après un début de match compliqué. Les Bucks avaient promis de frapper d’entrée, et ils l’ont fait avec une défense plus agressive sur Chris Paul, et une attaque systématique du cercle. Phoenix est roué de coups, mais Phoenix ne rompt pas. A l’image de Booker qui, pour compenser sa maladresse, se met à distribuer les caviars.

« Je pense simplement que Devin veut prouver à tout le monde qu’il est l’un des meilleurs joueurs de la NBA. Pas uniquement avec ses stats. Je pense qu’il veut le prouver en gagnant. C’est un compétiteur » explique Monty Williams, en faisant sans doute référence à cette sortie à 70 points dans une défaite à Boston.

« C’est un super coéquipier, et c’est pour ça que je suis venu ici »

Ce Booker là était très jeune, mais il a vite grandi. Quand il attire les défenseurs, il n’est pas en mode « hero ball ». Il trouve ses shooteurs dans le bon tempo, et quand il rate un tir, il s’arrache pour aller prendre ses rebonds. Une activité permanente qui va faire la différence pour ne pas sombrer, puis rester au contact, et enfin passer devant. C’est d’ailleurs après un shoot manqué, puis un rebond offensif, qu’il trouve Cam Johnson qui inscrit le panier pour passer devant. « C’est un super coéquipier, et c’est pour ça que je suis venu ici » lance Chris Paul en conférence de presse.

C’est au retour des vestiaires que Booker va véritablement prendre le match à son compte. Son 3e quart-temps est une merveille. Techniquement, tout y passe, avec le fadeaway, le shoot à 8 mètres ou encore le shoot avec la planche sur transition. Et quand les Bucks réagissent et recollent au score, c’est lui qui trouve Chris Paul dans le corner, au buzzer des 24 secondes, sur une passe qui traverse toute la ligne de fond.

Et puis il y a cette adresse lointaine. Considéré comme un pur shooteur depuis son arrivée en NBA, Booker ne tournait qu’à 34% cette saison ! Mais cette nuit, il en plante 7 pour 12 tentatives. Parfois avec un défenseur sur le dos, parfois après un petit dribble pour éliminer son vis-à-vis. Chaque tir a fait un bien fou à son équipe. A l’arrivée, sa performance est belle et complète : 31 points, 6 passes et 5 passes, à 12 sur 25 aux tirs. Sur les vingt-cinq dernières années, seuls trois joueurs avaient réalisé un 30/5/5 en finale NBA à moins de 24 ans : Kobe Bryant, LeBron James et Russell Westbrook.

« A ce stade de la saison, chaque match est un Game 7 »

« On menait de 10 points, mais on savait qu’ils allaient tout donner pour revenir » explique-t-il à propos de cette capacité des Suns à mettre dedans de loin au bon moment. « On voulait absolument garder la main sur le match. On a bien défendu, et quelques tirs sont rentrés ».

En fin de match, Monty Williams l’a même rappelé sur le banc. « C’était pour me préserver. J’avais le sentiment qu’on était dans une bonne situation. J’ai confiance en chacun de nous » explique Booker. « On va avoir deux jours pleins de repos, et ensuite il faudra jouer à Milwaukee. »

A quoi s’attend-il là-bas ? Sa réponse fuse : « A ce stade de la saison, chaque match est un Game 7″. Amusant quand on sait qu’il n’en a jamais disputé de sa carrière…