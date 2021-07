Spencer Dinwiddie beaucoup trop gourmand pour les Nets ?

« Free agent » non protégé après avoir décliné sa « player option » à 12.3 millions de dollars, Spencer Dinwiddie est désormais libre de s’engager là où il le souhaite.

Alors que les rumeurs parlaient d’un potentiel départ vers Los Angeles, le principal intéressé s’est exprimé pour « The Crossover Pod » avec des propos relayés par le New York Post.

Grand absent chez les Nets cette année, Spencer Dinwiddie a passé la saison à soigner son genou après une rupture d’un ligament croisé. Si certains ont des difficultés à revenir de ce genre de blessure, lui assure que cette dernière ne l’empêchera pas de retrouver son meilleur niveau dès la prochaine saison.

C’est pourquoi le meneur ne veut pas passer à côté d’un gros contrat alors qu’il vient de fêter ses 28 ans. Reste désormais à connaitre l’équipe qui satisfera ses envies.

25 millions de dollars par an pour Spencer Dinwiddie ?

Révélé à Brooklyn, Spencer Dinwiddie donne toujours sa préférence aux Nets. « Pour tous les fans qui pensent que j’ai décliné ma « player option » pour partir ailleurs, c’est faux. Je donne la priorité aux Nets. Dans l’absolu, je pourrais signer un contrat de 196 millions de dollars sur cinq ans mais il n’est pas question de ces chiffres ici. Donc avant de me tomber dessus, personne n’a dit que je voulais ça. »

Le « combo guard » ne veut peut-être pas le maximum, mais il explique clairement qu’il veut un salaire élevé. « Les Nets ont la possibilité de m’offrir un contrat que les autres ne peuvent pas me donner. S’ils viennent vers moi en me disant : ‘Écoute, on te donne 125 millions sur cinq ans’, il y a de grandes chances pour que je revienne à Brooklyn. Mais s’ils arrivent et me proposent 60 millions sur trois ans, tout le monde peut le faire. »

Le problème pour Spencer Dinwiddie, c’est qu’il y a déjà de très gros salaires aux Nets avec James Harden, Kevin Durant, Kyrie Irving et Joe Harris qui cumulent à eux quatre 137 millions de dollars l’année prochaine ! Soit carrément 25 millions de plus que le salary cap pour la saison 2021/22, fixé à 112.4 millions de dollars.

Pour entourer ce quatuor, Sean Marks va devoir se creuser la tête pour ne pas affoler les compteurs au niveau des finances. C’est pourquoi on voit mal Brooklyn offrir 25 millions de dollars l’année prochaine à Spencer Dinwiddie d’autant que Jeff Green, Blake Griffin et même Bruce Brown attendent eux aussi un signe des Nets.