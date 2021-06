Un avenir à Los Angeles pour Spencer Dinwiddie ?

Grand absent des Nets cette saison, Spencer Dinwiddie vient tout juste de terminer sa convalescence notamment avec le Français Fabrice Gautier, six mois après sa grave blessure au genou. Le chirurgien Riley Williams l’assure, le meneur peut se préparer normalement afin de revenir sur les parquets NBA.

Non content de retrouver son niveau de la saison passée, à quasiment 21 points de moyenne, Dinwiddie devra convaincre une franchise de le recruter puisque le joueur de 28 ans a parié sur lui en déclinant sa « player option » à 12,3 millions de dollars pour décrocher un dernier gros contrat.

Avec cette volonté de gagner un salaire digne d’un meneur titulaire, Spencer Dinwiddie se verrait bien revenir à la maison. Originaire de Californie, le free agent aurait donné sa préférence aux franchises de Los Angeles, selon le New York Daily News.

Une arrivée via un « sign & trade » ?

Si ces deux franchises verraient d’un bon œil l’arrivée de Dinwiddie, il y a deux contraintes importantes. D’abord, l’ancien Piston sort d’une saison blanche et lui donner 20-25 millions sera évidemment risqué. Ensuite, les Lakers et les Clippers dépassent déjà le salary cap pour la saison prochaine (112,4 millions de dollars) avec respectivement 117 millions et 149 millions de dollars garantis pour l’année prochaine d’après Spotrac, et ils ne pourront pas donc pas faire de folie en matière de recrutement.

A moins que les franchises explorent un « sign-and-trade« , et les Clippers ont un effectif riche pour proposer plusieurs joueurs aux Nets. Côté Lakers, un échange contre Kyle Kuzma, décevant cette année, serait la meilleure solution. Et si les champions NBA venaient à se positionner sur Dinwiddie, cela signifierait la fin de l’expérience Schroder, lui aussi free agent.

LEXIQUE

Sign-and-trade : opération qui consiste à signer un de ses free agents pour ensuite le transférer contre des joueurs, une grosse enveloppe, et/ou des choix de Draft. Certaines franchises utilisent ce système pour éviter de voir partir un de leurs joueurs sans aucune compensation. La saison passée, les Hornets avaient récupéré Gordon Hayward dans le cadre d’un sign-and-trade avec les Celtics.